Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила дані з чорних скриньох літака МАУ. Борт збили у небі над Тегераном ще у січні 2020 року.

До вибуху літак летів у звичайних умовах. Про це повідомляє іранське інформагентство Tasnim.

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Що відбувалося у літаку

Чорна скринька записала всі звуки з кабіни пілотів упродовж 19 секунд після вибуху ракети. Перша ракета завдала серйозних ушкоджень літаку, але двигуни не відключилися. Інструктор польотів, що також перебував на борту наказав увімкнути допоміжний блок живлення.

Екіпаж із трьох людей, зокрема інструктор польотів, намагалися до останнього контролювати та керувати літаком,

– мовиться у повідомленні.

Водночас з середини пасажирського салону не долітали жодні звуки, розмови та реакція екіпажу свідчила про їхнє фізичне здоров'я.

Експерти заявили, що проаналізувати вплив другої ракети на літак неможливо. Все через те, що запис у кабіні завершився через 19 секунд після першого вибуху, а друга ракета поцілила у літак щонайменше за 25 секунд.

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Також експерти додали, що бортовий самописець припинив запис польотних даних о 6:14 ранку за місцевим часом через потрапляння уламків першої ракети в літак.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

Український літак авіакомпанії МАУ 8 січня 2020 року здійснював звичайний рейс. Однак одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана все пішло не за планом.

Пасажирський літак збили ракетами, випущеними іранськими військовими. У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

Нещодавно Іран передав Франції чорні скриньки зі збитого літака, їх вже розшифрували.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу