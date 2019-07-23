Іран "знищив мережу агентів ЦРУ", Трамп у відповідь опублікував гнівний твіт

Силовики Ірану запевняють, що затримали 17 громадян, власне, Ірану, які співпрацювали з Центральним розвідувальним управлінням США. Офіційний Тегеран 22 липня заявив, що місцеві спецслужби "знищили мережу агентів ЦРУ". "Іран – бреше, Іран – це повний хаос", – гнівно відповів президент Штатів Дональд Трамп у своєму Twitter.

Що кажуть в Ірані про "агентів ЦРУ"

Із 17 затриманих кількох людей вже засудили до смертної кари, ще кілька отримали тривалі терміни ув'язнення, пише іранське інформаційне агентство ISNA.

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Затриманих іранців начебто завербували агенти ЦРУ під час "іноземних конференцій". Примітно, що жоден із затриманих не є державним службовцем.

Водночас ЗМІ не довіряють твердженням про "агентів ЦРУ". Мовляв, доказів – немає. Ще ж і надто – раніше схожі заяви вже лунали від влади Ірану. Наприклад, 19 липня Тегеран повідомив, що смертний вирок виконали щодо "низки кібершпигунів". Причому подробиць жодних про них не оповіли, ба навіть якоїсь інформації про обставини їх затримання.

Як відреагували у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що в повідомленні Тегерану "правди – нуль".

Просто ще більше брехні і пропаганди від релігійного режиму, який руйнується і не уявляє, що з цим робити,

– написав Трамп.

І тут же обізвав Іран "тотальним хаосом" ("Iran is a total mess!").

The Report of Iran capturing CIA spies is totally false. Zero truth. Just more lies and propaganda (like their shot down drone) put out by a Religious Regime that is Badly Failing and has no idea what to do. Their Economy is dead, and will get much worse. Iran is a total mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июля 2019 г.

Цікаво, що англійське слово "mess", яке вжив Трамп, має чимало значень. Серед них: "хаос", "безлад", "бардак", "бруд", "лайно" і навіть "жарт". Що саме мав на увазі американський президент – наразі не відомо.

19 липня стало відомо про затримання Іраном британського танкера Stena Impero. Судно і його екіпаж досі утримують іранці. Британія заявила про готовність розв'язувати проблему у максимально рішучий спосіб.