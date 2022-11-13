"В Ірану неприємності": Арестович припустив, чи отримає Росія від них ракети

Українським розвідникам відомо про домовленості Росії з Іраном щодо придбання балістичних ракет. Однак у Тегерану вже виникли певні неприємності після постачання Москві дронів.

Про це сказав радник Офісу Президента України Олексій Арестович під час стріму з Марком Фейгіним, повідомляє 24 канал. Він припускає, що Іран попросив Кремль пригальмувати з ракетними ударами хоча б до саміту G20 в Індонезії.

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Чому може бути незадоволений Іран

Арестович зазначив, що є два залізні критерії щодо того, чи буде деескалація з боку Росії. Перше – чи відновляться масовані удари по критичній інфраструктурі України. Відповідне попередження вже опублікувало командування Повітряних Сил ЗСУ. Мовиться про можливість масованих обстрілів із 15 листопада. Другий критерій полягає в тому, чи буде знову застосовуватися іранська зброя.

Він зауважив, що багато газет та інтернет-видань написали про те, що Арестович нібито заявив, що Іран припинив постачати зброю Росії.

Я не заявляв цього. Я сказав, що вони дуже незадоволені, тому що путінські товариші не змогли застосувати їх розумно так, щоб ім'я Ірану дарма не тріпалося,

– заявив Арестович.

Адже, наголосив він, зараз усі говорять про Іран. Тегеран певний час намагався заперечувати надання Росії дронів, однак зрештою змушений був визнати, але водночас заявив, що безпілотники були поставлені ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Арестович припустив, чи отримає Росія ракети від Ірану та коли продовжить масовані обстріли: дивіться відео

Чи отримає Росія ракети від Ірану

Арестович заявив, що тепер у іранців претензії до російської сторони з приводу того, що окупанти не могли зберегти таємницю та не втягувати їх у цю історію.

Тому що я впевнений на 100% – це було умовою постачання. Тепер в Ірану неабиякі неприємності з цим пов'язані,

– сказав радник голови Офісу Президента України.

Він нагадав, що представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що іранці продали Росії 1750 безпілотників різного типу – і Shahed, і Mohajer, а також ракети дальністю 700 і 300 кілометрів.

Вони ще не застосовували їх тут. Якщо почнуть застосовувати, це означає, що вони будуть іти все тим же ідіотським шляхом – "а давайте виграємо війну, яку неможливо виграти,

– вважає Арестович.

Радник голови ОПУ зауважив, що за деякими даними росіяни купили ракети ще у вересні, тобто пройшла оплата. Тож, ймовірно, що Іран попросив Кремль пригальмувати з ракетними ударами хоча б до саміту G20 в Індонезії.

Тому, резюмував він, якщо удари відновляться, це означає, що ні про яку деескалацію та політичне здавання не може бути й мови. Якщо не відновляться – то стануть яскравішими підозри щодо того, що почали здавати. Однак, найімовірніше, що росіяни продовжать завдавати ударів і застосовувати для цього іранські ракети.

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