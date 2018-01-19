Ірина Луценко каже, що голоси за нового голову НБУ в Раді є

Представник президента в парламенті, нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко запевняє, що Верховна Рада кандидатуру Якова Смолія на пост глави Національного банку України.

18 січня Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проекти постанов про звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови НБУ та про призначення на її місце Якова Смолія.

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Гонтарева, яка оголосила про свою відставку ще у квітні 2017 року, висловила переконання, що голоси за її відставку у парламенті знайдуться.

Водночас представник Порошенка у парламенті Ірина Луценко також висловила впевненість, що у Раді знайдеться достатня кількість голосів для підтримки запропонованої президентом кандидатури Якова Смолія.

"Він професіонал і за нього проголосують", – сказала Луценко ввечері у п’ятницю в ефірі телеканалу "Інтер".

Луценко підтвердила, що Валерія Гонтарева вже перебуває в Україні і готова виступити зі звітом щодо своєї роботи перед парламентом.

"Гонтарева в Україні... Я думаю, що Гонтарева прийде в парламент і зробить відповідний звіт", – уточнила нардеп.