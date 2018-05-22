22:20
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
21°C 9°C
  • середа
    24°C 10°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна руйнують вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, сьогодні
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА

"Ісламська держава" закликає вбивати людей під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві, – ЗМІ

1349
Постер, який поширює
Постер, який поширює "Ісламська держава" у Telegram-каналах / Фото з відкритих джерел

"Ісламська держава" на своїх Telegram-каналах закликає влаштувати теракти під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві.

Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sun.

Читайте також: Рада ввела покарання за нелегальний продаж квитків на фінал Ліги чемпіонів

У джерелі йдеться, що радикальні ісламісти розповсюджують заклики до терористичних атак у приватних Telegram-каналах.

Терористів-одинаків закликають здійснювати ножові атаки і автомобільні наїзди на людей в українській столиці,
– додає видання.

Наголошується, що "Ісламська держава" закликає влаштувати 26 травня теракти в Києві, де відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів. Об’єктами атаки повинні стати вболівальники англійського “Ліверпуля” та іспанського "Реалу", які зустрінуться у вирішальному матчі.

Очікується, що тисячі вболівальників фіналістів Ліги Чемпіонів — футбольних клубів “Ліверпуль” та “Реал”, поїдуть до України — країни, у якій, за словами видання, "переховуються сотні біженців джихадистів".

Мовиться, що на каналах "ІД" було поширено плакат, на якому зображений бойовик зі зброєю на тлі київського НСК "Олімпійський", де відбудеться матч. Автори повідомлень закликають терористів здійснювати напади у центрі міста.


Постер, про який йдеться у джерелі, поширюють ісламісти 

"Близько 500, в основному, російських екс-членів "ІД", які колись залишили фронт Іраку та Сирії, і переховуються від служб безпеки на своїй батьківщині. Екстремісти з промитими мізками використовували слабкі місця кордону для в’їзду в Україну – часто через Туреччину", – наголошує The Sun.

В останньому повідомленні представники “Ісламської держави” погрожували “залити футбольне поле кров’ю” та опублікували плакат із зображенням Мессі та Роналду із відрізаними головами.


Постер, про який йдеться у джерелі, поширюють ісламісти 


Постер, про який йдеться у джерелі, поширюють ісламісти

Теги: Новини України Новини Києва Ісламська держава Ліга чемпіонів Теракт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук