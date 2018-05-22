"Ісламська держава" закликає вбивати людей під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві, – ЗМІ

"Ісламська держава" на своїх Telegram-каналах закликає влаштувати теракти під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві.

Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sun.

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У джерелі йдеться, що радикальні ісламісти розповсюджують заклики до терористичних атак у приватних Telegram-каналах.

Терористів-одинаків закликають здійснювати ножові атаки і автомобільні наїзди на людей в українській столиці,

– додає видання.

Наголошується, що "Ісламська держава" закликає влаштувати 26 травня теракти в Києві, де відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів. Об’єктами атаки повинні стати вболівальники англійського “Ліверпуля” та іспанського "Реалу", які зустрінуться у вирішальному матчі.

Очікується, що тисячі вболівальників фіналістів Ліги Чемпіонів — футбольних клубів “Ліверпуль” та “Реал”, поїдуть до України — країни, у якій, за словами видання, "переховуються сотні біженців джихадистів".

Мовиться, що на каналах "ІД" було поширено плакат, на якому зображений бойовик зі зброєю на тлі київського НСК "Олімпійський", де відбудеться матч. Автори повідомлень закликають терористів здійснювати напади у центрі міста.



Постер, про який йдеться у джерелі, поширюють ісламісти

"Близько 500, в основному, російських екс-членів "ІД", які колись залишили фронт Іраку та Сирії, і переховуються від служб безпеки на своїй батьківщині. Екстремісти з промитими мізками використовували слабкі місця кордону для в’їзду в Україну – часто через Туреччину", – наголошує The Sun.

В останньому повідомленні представники “Ісламської держави” погрожували “залити футбольне поле кров’ю” та опублікували плакат із зображенням Мессі та Роналду із відрізаними головами.



Постер, про який йдеться у джерелі, поширюють ісламісти



Постер, про який йдеться у джерелі, поширюють ісламісти