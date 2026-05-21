Так буде й далі, – історик розповів, чому в Росії масово реабілітують постать Сталіна

В Росії триває реабілітація Йосипа Сталіна. Його репресії 1930-х років виправдовують, а по регіонах все частіше відкриваються різні монументи на честь диктатора.

Історик, майор запасу ЗСУ Олександр Алфьоров розповів 24 Каналу, що в Росії спостерігається "шизофренія ідентичності". Там все частіше занурюються в "хороше" минуле. На тлі цього ставлять нові споруди на честь Сталіна та відновлюють пам'ятники царям.

Дивіться також Путін дотиснув Лукашенка відкрити другий фронт? Чому Білорусь оголошує мобілізацію і погрожує Україні

В чому проблема російської ідентичності?

За словами історика, російської ідентичності фактично не існує. Усі вони підпорядковуються царю, що сотнями років відбувалося на їхніх землях. Диктатор Путін – черговий такий "царьок", який використовує методи того ж Сталіна.

Чинному режиму вигідно, щоб їхня ідентичність була множинною. У такому випадку умовні чукчі не будуть сваритися з росіянами та іншими народами, що проживають на цій території.

Зверніть увагу! Російський диктатор Володимир Путін багато років переконує, що розпад СРСР – найбільша геополітична трагедія XX століття. Він вважає, що тоді розпалася "історична Росія", а буцімто мільйони росіян опинилися за кордоном. Кремль використовує цей наратив, щоб виправдати агресію проти інших країн.

Чому в Росії реабілітують Сталіна?

Реабілітацією Сталіна та ненависть до всього українського почали виховувати в росіян вже багато років тому. До прикладу, у 2008 році пан Алфьоров працював у московських архівах, де вдалося відшукати Конституцію Пилипа Орлика та один з невідомих реєстрів часів Богдана Хмельницького.

Книжкові магазини в Москві були дійсно хорошими. Але, наприклад, на поличках з розділу "історія" було близько 20 антиукраїнських книжок. Одна з них належала Дмитру Табачнику. Ти дивуєшся, як такі книжки взагалі могли опинитися в цьому розділі. Ще більше дивувався, коли на поличках побачив томи творів Сталіна. Тоді, у 2008 році, ворог №1 всього совєтського народу, від якого видихнули з полегшенням, вже культивувався в Росії,

– зазначив історик.

Загалом росіяни мають один з найбільших комплексів меншовартості серед усіх народів світу. Саме він продовжує занурювати їх в минуле.

Сталін для них не проблема. Бо він один з тих, хто тримав ту державу. Їм байдуже на народ, на політичні репресії, на жертви. Їм навіть зараз байдуже на своїх дітей, які загинули на війні проти України. Вони будуть кричати: "За Сталіна!" Росіяни тягнуться в минуле, де їх колись боялися. Чи боялися СРСР? Так. Значить їм треба його повернути. Ось це комплекс меншовартості – основа, чому вони всім цим займаються. Так буде й далі,

– підкреслив історик.

Додамо, майже 90% пам'ятників тирану Сталіну були встановлені в Росії вже за правління Путіна. Станом на 2025 рік в РФ був щонайменше 131 монумент диктатору. 116 з них встановили саме за президентства Путіна.

Крім того, російський диктатор все частіше почав згадувати у своїх промовах Сталіна в позитивному контексті. З 2020 року по 2024 рік про нього були лише нейтрально-позитивні згадки. Раніше Путін критичніше про нього висловлювався.