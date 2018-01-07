Історик пояснив, як в Україні помре "совок"

Покоління українців, яке було найстаршим у 1991 році, коли Україна здобула свою незалежність, практично не змінило своїх радянських поглядів.

Таку думку у коментарі виданню "Обозреватель" висловив головний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Станіслав Кульчицький.

"Людям, які сформувалися, які були виховані у радянські часи, дуже важко змінитися. Як правило, старше покоління не готове до переосмислення цінностей свого життя. Є дуже мало прикладів такого переосмислення", – запевнив історик.

Читайте також: Чому адепти Радянського Союзу досі вірять у світле майбутнє

Проте, Кульчицький констатував, що "це покоління поступово відходить, і створюється більш-менш інша ситуація".

За прогнозами історика, "рівень совковості в сучасному українському суспільстві буде знижуватися, і він уже знижується, в основному за рахунок відходу старшого покоління. За рахунок суто біологічних причин".