До державних урочистостей з нагоди Дня пам'яті захисників України, 29 серпня, в Києві представили експозицію PLUS 1. Автором фотографій є Юрій Білак, французький фотограф українського походження, а до написання текстів долучилися відомі українські письменники та журналісти.

Після відкриття в столиці автори планують організувати тур до кількох міст країни. А вже у 2021 році – показати експозицію на дипломатичних майданчиках за кордоном в рамках політики культурної дипломатії МЗС. Про це повідомляє 24 канал.

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Автором фотографій експозиції є Юрій Білак, відомий французький фотограф українського походження, який для участі в проєкті приїздив з Франції до України протягом чотирьох років.

Анімована річ на світлинах сайту – сімейна реліквія, яку обрала кожна сім'я для фото. Аби розповісти історії наших військових у художній формі, українські інтелектуали про кожну з них написали есеї.

Зокрема, до проєкту долучилися Юрій Андрухович, Василь Шкляр, Олександр Ірванець, Тамара Горіха Зерня, Лариса Денисенко та ще 16 авторів.



Презентація експозиції в Києві / Фото Мар'ян Присяжнюк

Експозиція складатиметься з 22 виставкових фотостендів, де через призму авторських фотографій українські сім’ї розповідатимуть історії своїх близьких – загиблих на війні з Росією українських військових. Кожна сім’я обрала одну сімейну реліквію – річ, яка є найпам'ятнішим нагадуванням про своїх найрідніших: батьківська куртка, гітара, лицарські обладунки, книги.

Ці реліквії постають певним продовженням людей, яких фізично зараз з нами немає. А за допомогою QR-коду кожен відвідувач зможе перейти на сайт проєкту і детальніше ознайомитися з кожною історією.

Як розповів автор проєкту Мар'ян Присяжнюк, в експозиції PLUS 1 порушуються питання самовираження та самоідентифікації громадян України, коли після революційних подій та кількох років війни на східних європейських кордонах фактично формується нова політична європейська нація.

Це знайомство глядача з новим, до кінця невідомим йому образом,

– розповів автор проєкту Мар'ян Присяжнюк.

Координаторка проєкту "Що таке пам'ятати" Оксана Іванців зазначила, що в боротьбі за модерну Україну вже сьомий рік гинуть наші солдати, рахунок йде на тисячі смертей. Проте тема смерті є глибоко табуйованою і ми, як суспільство, досі не знайшли форми як берегти і передавати пам'ять про загиблих героїв. Відтак про це бояться і не вміють говорити, часто на цьому маніпулюють.

"Ми хочемо розпочати цей діалог та разом із державними інституціями та громадянським суспільством створити Візію вшанування пам'яті, яка дозволить нам домовитись про головні моменти: як берегти живу пам’ять про героїв", – прокоментувала вона.

Що відомо про проєкт PLUS 1

У проєкті PLUS 1 через мистецтво фотографії та авторських художніх текстів українських інтелектуалів, письменників та журналістів розповідаються історії українських військових, учасників російсько-української війни. Проєкт є частиною кампанії, спрямованої на дискусію навколо феномену волонтерсько-добровольчого руху, понять "герой", "жертва", "агресор", війни в культурологічному вимірі та зміну ставлення до цих понять збоку українського суспільства.

Автори в проєкті спробували зобразити українського військового як новий образ, що став захисником європейських цінностей та ідеалів і від того став захисником не лише України, а цілої Європейської цивілізації.

Експозиція до Дня пам'яті захисників України / Фото Мар'ян Присяжнюк