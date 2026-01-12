Івана Рудницького призначили заступником голови СБУ: що про нього відомо
- Івана Рудницького 12 січня призначили заступником голови СБУ після звільнення з посади голови Волинської ОДА.
- Рудницький має досвід роботи в СБУ та в управліннях СБУ у Закарпатській, Львівській, Полтавській і Волинській областях.
Новим заступником голови Служби безпеки України став Іван Рудницький. До цього він обіймав посаду керівника Волинської обласної державної адміністрації.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на укази президента.
Дивіться також Комітет Ради не підтримує подання про звільнення Малюка, але буде друга спроба, – нардеп
Кого Зеленський призначив заступником голови СБУ?
На сайті Офісу Президента оприлюднили указ №43/2026 про звільнення Івана Рудницького з посади голови Волинської ОДА, згідно з поданою ним заявою. Після цього з'явився указ №46/2026 про його призначення.
Призначити Рудницького Івана Львовича заступником Голови Служби безпеки України,
– ідеться в документі.
Тимчасове виконання обов'язків голови Волинської обласної державної адміністрації поклали на Романюка Романа В'ячеславовича, який з 3 січня 2025 року і до сьогодні обіймав посаду заступника керівника ОДА.
Що відомо про Рудницького?
Іван Рудницький народився 14 січня 1978 року в Дрогобичі Львівської області. Має педагогічну освіту за спеціальністю англійська та французька мови, а також юридичну – у 2008 році закінчив ЛНУ імені Івана Франка.
Працював у СБУ, зокрема обіймав керівні посади в управліннях СБУ у Закарпатській, Львівській та Полтавській областях. У 2019 – 2022 роках очолював управління СБУ в Закарпатській області, а з 2022 до 2024 року – в Полтавській.
У травні 2024 року був призначений начальником управління СБУ у Волинській області, а з листопада 2024 року очолював Волинську ОДА.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський провів зустріч з очільником спецпідрозділу "Альфа" Євгеном Хмарою. Невдовзі його призначили виконувачем обов'язків голови Служби безпеки.
Згодом він призначив Олександра Поклада першим заступником голови СБУ. Заступниками стали Андрій Тупіков, який раніше очолював Департамент контррозвідки СБУ, а також Денис Килимник.