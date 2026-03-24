Івано-Франківська область під ударом ворога: чутно вибухи

Ударні дрони ворога долетіли до Івано-Франківської області вночі 24 березня. Прогриміли вибухи.

Про це пише Суспільне та місцева влада. Є загроза і ракет для регіону.

Що відомо про обстріл Прикарпаття ворогом 24 березня?

Під час масованої повітряної комбінованої атаки російської армії обстрілу зазнала Івано-Франківська область.

Після 4 ранку на Прикарпатті у повітряному просторі помітили ворожі БпЛА, про що повідомляли Повітряні сили та військова обласна адміністрація. Місцеві писали про звуки вибухів у регіоні.

Монітори писали про щонайменше 6 – 8 дронів ворога в Івано-Франківській області. Виникла також і загроза ракетного обстрілу – якраз у цей час із півдня залетіли крилаті ракети з російських "ТУшок".

