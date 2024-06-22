Спершу вибухи чули в Івано-Франківській області. Як повідомили ЗМІ, звуки, схожі на вибухи, чули о 04:24. Перед цим Повітряні сили фіксували ворожі ракети на Заході України.

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На Івано-Франківщині працює ППО

Мер Івано-Франківська повідомив про роботу ППО в області.

Вже о 04:27 звуки вибуху було чутно у Луцьку. У Повітряних силах повідомили про ракету над містом.

Варто зауважити, що перед тим росіяни також спрямували на Луцьк кілька ударних дронів типу "Шахед".

Додамо, що також звуки вибухів було чутно у Вінницькій області. Російські військові атакували Україну за допомогою крилатих ракет Х-101.

Окупанти пізно ввечері підняли чотири бомбардувальники Ту-95, які є носіями цих ракет. Ворожі цілі заходили в повітряний простір України кількома групами з Півдня та Півночі.