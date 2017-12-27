Із запущеним за допомогою української ракети супутником втрачено зв'язок

Напередодні з космодрому "Байконур", що у Казахстані, українською ракетою-носієм "Зеніт-2СБ" було запущено перший у історії ангольский супутник Angosat-1. Після виходу на орбіту зв'язок із ним утрачено, відтак фахівці намагаються усунути несправність.

Про це повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерела на космодромі.

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"Після відділення від розгінного блоку "Фрегат" супутник вийшов на зв'язок, але згодом зв'язок з ним було втрачено, телеметрична інформація надходити перестала ", – зазначив співрозмовник ресурсу.

За його словами, причиною інциденту могла стати несправність обчислювальних систем або засобів зв'язку

"Зв'язок міг перерватися через відмову передавача, цифрової обчислювальної машини або через несправність акумуляторних батарей", – підкреслив він.

Наразі спеціалісти Центру управління польотами намагаються зв'язатися із супутником, проте поки їм зробити це не вдалося.

Зауважимо, що "Роскосмос" цю вищезазначену інформацію ані не підтвердив, ані не спростував.

Зауважимо, що супутник AngoSat повинен забезпечити мовлення на території Анголи та інших країн Африки. Очікується, що протягом 15 років він буде служити для поліпшення сигналів супутникового зв'язку, доступу до інтернету, радіо та телебачення.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв про успішний запуск української ракети-носія "Зеніт-2СБ", яка мала вивести на орбіту ангольський супутник AngoSat.