Як повідомили у коментарі представники ДСНС, виклик їм надійшов об 11:36. Він спричинив загоряння літньої кухні на площі 5 квадратних метрів.

До теми Моторошний вибух будинку в Новій Одесі: кількість загиблих зросла

Не минулося без потерпілих

На кадрах з місця пригоди видно, як рятувальники виносять зі зруйнованого приміщення потерпілу людину на покривалі. Вони одразу ж почали надавати їй першу необхідну допомогу. Згодом у ДСНС офіційно підтвердили інформацію про те, що одна особа постраждала.

Зверніть увагу! Вогнеборці прибули за викликом за 4 хвилини після вибуху – об 11:40.

Люди почули гуркіт

Жителі вулиці Пирогова, де й стався вибух, розповіли, що почули гучний гуркіт. Власне після нього у будинку, який зруйнувався, і виникла пожежа, пишуть на телеграм-каналі "7 канал Одеса".

Вибух газу в багатоповерхівці Києва: схоже

На вулиці Берлінського у столиці 25 листопада вибухнув газ. Це сталося у квартирі на 3 поверсі, де мешкають мати з донькою. Загалом рятувальникам довелося евакуювати 15 людей. На щастя, ніхто з них не постраждав, однак ударна сила повибивала вікна.

В Ізмаїлі стався вибух в будинку: відео

Текст публікації "7 каналу Одеси":

Вибух в Ізмаїлі. Мешканці почули гуркіт, а потім у приватному будинку на Пирогова спалахнула літня кухня. За попередньою інформацією ДСНС, площа пожежі – приблизно 5 квадратних метрів. Відомо, що є мінімум один постраждалий, проте офіційної інформації від рятувальників наразі немає.