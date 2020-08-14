У МВС Білорусі відзвітували: понад дві тисячі осіб вже відпустили і наразі процес звільнення протестувальників триває. Там додали: у МВС були стурбовані переповненестю місць для тримання осіб.

Минула доба стала найспокійнішою за весь час протестів. Про це в телеграмі повідомила прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

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У МВС відзначають: акції мали мирний характер як у Мінську, так і в містах країни. Щодо звільнення затриманих, то у відомстві зазначили, що "були стурбовані переповненістю місць тримання затриманих".

Понад дві тисячі громадян уже відпущені додому. Цей процес йде безперервно, триває і зараз. Розуміємо, що не так швидко, як хотілося б. Ми робимо все можливе для вирішення нинішньої ситуації,

– написала Чемоданова.

Почали звільняти людей і випускати перші партії ще вночі. Певну частину затриманих відпустили вже близько 1 години ночі. У мережі опублікували відео, як близько двох десятків людей виходять з ізолятора.

Протестувальників випустили з ізолятора: дивіться відео