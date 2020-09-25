Посилення карантину в Ізраїлі: уряд обмежив вильоти з країни
Уряд Ізраїля ввів обмеження на вильоти з країни у зв'язку з посиленням карантинних обмежень. Відтак закордон вилетіти зможуть ті пасажири, які забронювали чи придбали квитки включно до 25 вересня.
За словами міністерки транспорту Мірі Регев, такі заходи є частиною посиленої боротьби з поширенням COVID-19, яку ввела влада минулого тижня. Про це пише Times of Israel.
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Уряд анонсував, що небо залишиться частково відкритим. Відтак літаки продовжать здійснювати міжнародні авіарейси з аеропорту. Однак вилетіти зможуть лише ті громадяни, які встигли придбати чи забронювати квитки до 14:00 25 вересня.
Люди, які купили авіаквитки після встановленого терміну, вже не зможуть вилетіти з країни.
Однак міністерка транспорту пояснила, що повернутися в Ізраїль з інших країн громадяни зможуть без перешкод. Втім люди, які прибули з країн так званої червоної зони, мають відбути обов'язковий двотижневий карантин.
Після оголошення про обмеження вильотів в аеропортах країни утворилися черги з сотень людей, які прагнули встигнути вилетіти з Ізраїля.
Люди очікують на виліт з аеропорту імені Бен-Ґуріона / Фото AFP
Герметичний карантин в Ізраїлі: що про це відомо
- З 25 вересня до 11 жовтня Ізраїль починає жити в умовах герметичного карантину. В країні припинять роботу державного і приватного сектора, за винятком об'єктів критичної інфраструктури.
- Зокрема уряд прийняв рішення закрити ринки та синагоги. Людям заборонено відходити від місця проживання далі, ніж на один кілометр. Молитви і демонстрації дозволені лише на відкритому повітрі – групами не більше, ніж 20 людей.
- Наразі в Ізраїлі ще працюють громадський транспорт та залізниця. Але міжміські переїзди в автобусах також зупинили.