Уряд Ізраїля ввів обмеження на вильоти з країни у зв'язку з посиленням карантинних обмежень. Відтак закордон вилетіти зможуть ті пасажири, які забронювали чи придбали квитки включно до 25 вересня.

За словами міністерки транспорту Мірі Регев, такі заходи є частиною посиленої боротьби з поширенням COVID-19, яку ввела влада минулого тижня. Про це пише Times of Israel.

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Уряд анонсував, що небо залишиться частково відкритим. Відтак літаки продовжать здійснювати міжнародні авіарейси з аеропорту. Однак вилетіти зможуть лише ті громадяни, які встигли придбати чи забронювати квитки до 14:00 25 вересня.

Люди, які купили авіаквитки після встановленого терміну, вже не зможуть вилетіти з країни.

Однак міністерка транспорту пояснила, що повернутися в Ізраїль з інших країн громадяни зможуть без перешкод. Втім люди, які прибули з країн так званої червоної зони, мають відбути обов'язковий двотижневий карантин.

Після оголошення про обмеження вильотів в аеропортах країни утворилися черги з сотень людей, які прагнули встигнути вилетіти з Ізраїля.



Люди очікують на виліт з аеропорту імені Бен-Ґуріона / Фото AFP

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