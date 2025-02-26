Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в етері національного маратону.

До теми Всю інформацію отримуємо зі ЗМІ, – нардепка відреагувала на потенційну угоду зі США про копалини

Що сказав Шмигаль про розгляд тексту угоди із США урядом

За словами Дениса Шмигаля, угода про корисні копалини між Україною та США вже підготовлена.

Сьогодні уряд буде розглядати текст цієї угоди, уповноважувати міністрів для подальшого підписання під час перемовин президентів України та Сполучених Штатів щодо гарантій безпеки,

– зазначив Шмигаль.

За словами глави уряду, в преамбулі угоди чітко написано, що: "Беручи до уваги, що американський народ бажає інвестувати разом з Україною у вільну, суверенну і безпечну Україну", тому основним пріоритетом, безумовно, є безпековий складник цих домовленостей.