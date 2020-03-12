Кабмін розділив міністерства окупованих територій і ветеранів

Кабінет Міністрів України вніс зміни до структури Міністерства тимчасово окупованих територій, внутрішньопереміщених осіб та ветеранів. Тепер це будуть два окремі відомства, одне з яких відповідатиме за окуповані території, інше – займатиметься справами ветеранів.

Рішення про реорганізацію міністерства було ухвалене 11 березня. Про це зазначається у постанові уряду.

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Нові міністерства:

Міністерство у справах ветеранів України;

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Слід зазначити, що схожий розподіл повноважень був до формування Кабінету Міністрів України Олексія Гончарука. Тож своєю постановою уряд просто скасував попередню реорганізацію міністерств.

Важливо також, що фінансування цих двох міністерств здійснюватиметься за виділені з державного бюджету гроші, які мали іти на роботу єдиного Міністерства окупованих територій, переселенців і ветеранів.

Водночас у постанові Кабміну не уточнюється, яке з міністерств буде і чи буде взагалі займатися питанням внутрішньо переміщених осіб.

Чим займатиметься Мінветеранів?Міністерство у справах ветеранів забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, а також членів сімей цих категорій громадян.

За що відповідатиме МінТОТ?Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованої території АР Крим і міста Севастополя.