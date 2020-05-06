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      Кабмін відновив вантажне сполучення через Раву-Руську і Скадовськ

      -
      Скадовський морський порт відновить свою роботу
      Скадовський морський порт відновить свою роботу / investinkherson.gov.ua

      Кабінет Міністрів України 6 травня провів своє чергове засідання. Під час нього було схвалено відновлення вантажне сполучення через пункт-пропуску "Рава-Руська" і "Скадовський морський порт".

      Рішення було схвалене 6 травня під час засідання Кабінету Міністрів України, повідомляє 24 канал.

      Цікаво В Україні діють тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта

      У пояснювальній записці вказано, що метою часткового відновлення роботи цих пунктів є те, щоб не допустити розриву важливих логістичних ланцюгів.

      Це рішення повинно унеможливити створення перешкод для міжнародної торгівлі, пов'язаних з обмеженням пунктів пропуску через кордон.

      Ініціатором проєкту цієї постанови виступило Міністрство інфраструктури України.

      Пункт пропуску "Рава-Руська": карта

      Пункт пропуску "Скадовський морський порт: карта

      кордон, де перетнути
      Які пункти пропуску працюють на українському кордоні / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Новини Херсона Новини Львова Новини політики Новини України
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