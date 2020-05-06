Кабмін відновив вантажне сполучення через Раву-Руську і Скадовськ
Кабінет Міністрів України 6 травня провів своє чергове засідання. Під час нього було схвалено відновлення вантажне сполучення через пункт-пропуску "Рава-Руська" і "Скадовський морський порт".
Рішення було схвалене 6 травня під час засідання Кабінету Міністрів України, повідомляє 24 канал.
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У пояснювальній записці вказано, що метою часткового відновлення роботи цих пунктів є те, щоб не допустити розриву важливих логістичних ланцюгів.
Це рішення повинно унеможливити створення перешкод для міжнародної торгівлі, пов'язаних з обмеженням пунктів пропуску через кордон.
Ініціатором проєкту цієї постанови виступило Міністрство інфраструктури України.
Пункт пропуску "Рава-Руська": карта
Пункт пропуску "Скадовський морський порт: карта
Які пункти пропуску працюють на українському кордоні / інфографіка 24 каналу