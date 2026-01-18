Кадиров і син під загрозою: опозиціонер припустив, як розвиватимуться події в Чечні

Розмови про невтішний стан здоров'я очільника Чечні Рамзана Кадирова не вщухають. Повідомляється, що в нього начебто відмовляють нирки й він готує собі заміну в особі сина Адама. Однак той 16 січня потрапив у ДТП і перебуває в лікарні.

Публіцист, правозахисник Марк Фейгін в інтервю 24 Каналу зазначив, що Рамзан Кадиров точно хворіє, адже його зовнішній вигляд різко змінився, ба більше – він з'явився на публіці з тростиною.

Як діятиме Кремль, якщо не стане Кадирова?

Чи дійсно в Кадирова відмовили нирки Фейгін стверджувати не береться, але те, що хворіє він серйозно, настільки, аби вже шукати собі наступника – цілком ймовірно. Коментуючи інформацію в ЗМІ про те, що його 18-річний син Адам потрапив в автомобільну аварію, правозахисник не виключає, що хлопця хочуть усунути.

Главою Чечні він може стати тільки по досягненню 35 років. Хоча в Росії можливо все, можуть і немовля призначити. Але постає просте питання навіщо. У свій час недосягнувши відповідного віку після свого батька Ахмата Кадирова, Рамзан був прем'єром, а главою тоді став Алі Алханов, але він був номінальною фігурою,

– нагадав Фейгін.

Допустити, що після Рамзана Кадирова керувати Чечнею призначать, наприклад, командира підрозділу "Ахмат" Апті Алаудінова чи когось іншого, при цьому Адама Кадирова зроблять прем'єром, на думку Фейгіна, цілком можливо. Однак, зі слів правозахисника, якщо він потрапив у ДТП і перебуває в реанімації, тоді йому буде явно не до кадрових призначень і урядових посад.

На Кавказі, як підкреслив правозахисник, панують дикі норови. Він не відкидає того, що могли втрутитися сторонні сили. Сім'ю Кадирова ненавидить ФСБ Росії, не особливо схильні до неї в армії. Можливо, лише Росгвардія, чиї підрозділи діють в Чечні та складаються з так званих "кадирівців", мають нормальне ставлення до цієї родини. Формально Кадиров значиться в Росгвардії, він генерал-майор.

Чи може Кадиров вмерти? Звісно, як і всі ми. Питання коли, рік тому казали взагалі, що він проживе тиждень. Однак він живе далі. Напевно рівень медицини дозволяє йому підтримувати його життя. Але якщо його раптом не стане, мій прогноз такий, що, незалежно від стану його сина Адама, Кремль поступово усуне увесь кадирівський клан від влади,

– озвучив Фейгін.

Він зауважив на тому, що Кадиров був особливою фігурою, який мав надвеликі повноваження, якими наділив його Путін. Тільки у Чечні на відміну від інших суб'єктів Російської Федерації були свої військові підрозділи, які формально внесені до Росгвардії. Фейгін переконаний, що більше Кремлю це не треба і Москва надалі не захоче надавати такі широкі повноваження нікому.

"Їм новий Кадиров не потрібен. Й так з ним було багато проблем. Тому ймовірніше, що родина Кадирова буде прибрана від влади. Ні Даудов, ні Делімханов не будуть призначені в якості його наступників. Тим більше Адам Кадиров ним не стане, бо йому 18 років, це технічно неможливо", – вважає Фейгін.

