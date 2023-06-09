Про це 24 Каналу розповів голова уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. За його словами, кадирівці ніколи не полізуть на Бєлгородщину. Це лише інформаційний хід, щоб протиставити себе Пригожину – такою є стратегія Кремля.

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Кадиров повністю залежний від Путіна

Кадирівці багато говорять, але мало роблять. Вони намагаються зберегти прихильність Путіна до свого клану, а тому постійно підкреслюють, що російський диктатор може на них покластись.

"У Путіна криза. Він розуміє, що програє війну, втрачає контроль не лише над окупованими територіями, а й над територіями у своїй державі. Політична еліта, яка раніше підтримувала його, тепер розуміє, що їхнє майбутнє, гроші, майно вже не залежать від Путіна", – зазначив Закаєв.

Ахмед Закаєв про те, який наказ Путін видав Кадирову: дивитись відео

Він додав, що Кадиров напряму залежить від Путіна. Якщо інші політичні діячі в Росії та олігархи допускають собі інакодумство, то майбутнє Кадирова залежить від того, як складеться доля Путіна.

Для Кадирова організують окремий трибунал

Закаєв повідомив, що ведуться переговори, щоб створити окремий трибунал для Кадирова. Міжнародні організації – ООН, ОБСЄ, ПАРЄ прийняли певні резолюції щодо самопроголошеного лідера Чечні, а Верховна Рада України визнала територію Чечні окупованою Росією. Все це допоможе організувати цей трибунал.

"І чеченці, і українці мають бути зацікавлені, щоб вони обидва залишились живими. Україна має можливість допомогти нам у цьому і найближчим часом ми запропонуємо варіант такого трибуналу", – наголосив голова уряду Чеченської республіки Ічкерія.

Також він висловив сподівання, що окремий трибунал також організують для білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

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