Кадрова криза в Міноборони: заступник командувача Повітряних сил Єлізаров подав у відставку

Масштабні кадрові перестановки у вищому військовому керівництві продовжують набирати обертів на тлі системних розбіжностей. У відставку слідом за Федоровим подав заступник командувача ПС Павло Єлізаров.

Про це рішення він повідомив 16 липня на своїй фейсбук-сторінці.

Що відомо про відставку Єлізарова?

На жаль, у п'ятому році війни я написав звіт про звільнення зі Збройних сил України. Я вважаю, що призупинка Михайла Федорова є великим злом для оборонної здатності країни,

– написав Єлізаров.

Зауважимо, що рішення президента Володимира Зеленського звільнити очільника Міноборони Михайла Федорова могло бути викликане серйозними розбіжностями в поглядах на ведення війни з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Додатковим каталізатором конфлікту стали неузгоджені закупівлі для армії, що призвело до системної кризи між прихильниками концепції "технологічної війни" та консервативним баченням Генерального штабу.

Водночас, новим міністром оборони в уряді після остаточної відставки Федорова найімовірніше стане чинний голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Хто такий Павло Єлізаров і який його внесок у фронт?

Павло Єлізаров, відомий під позивним "Лазар", до повномасштабного вторгнення був знаним бізнесменом, медіапродюсером ток-шоу "Шустер live" та співвласником студії Савіка Шустера.

З 24 лютого 2022 року він долучився до лав Територіальної оборони, а згодом створив і фінансував високоефективний спецпідрозділ безпілотних систем Lasar's Group у складі Національної гвардії. За час бойових дій цей підрозділ знищив російської техніки на колосальну суму понад 13 мільярдів доларів, причому кожен п'ятий знищений ворожий танк записаний саме на їхній рахунок.

Офіційне призначення Єлізарова заступником командувача Повітряних сил ЗСУ відбулося 19 січня 2026 року за прямої ініціативи Михайла Федорова й погодження глави держави. Його головним завданням у Штабі Командування Повітряних сил ЗСУ у Вінниці стало реформування "малої ППО", оптимізація мобільних вогневих груп та масштабна інтеграція дронів-перехоплювачів. Проте, посадовець спочатку відмовлявся від цієї ролі через нереалістичні терміни побудови "антидронового купола" до літа 2026 року.

З якими проблемами зіткнувся реформатор?

Процес реформування зіткнувся з шаленим опором системи. Наприкінці квітня 2026 року в резонансному інтерв'ю для Української правди Єлізаров оприлюднив шокуючі результати внутрішнього аудиту Повітряних сил. З'ясувалося, що з понад 300 екіпажів ППО лише 66 змогли збити за рік більше ніж 10 ворожих безпілотників типу "Шахед". Натомість 170 екіпажів, що становить понад 50 відсотків від загальної кількості, не збили жодного дрона.

Ми в машині без педалей,

– жорстко розкритикував тоді систему за неефективне управління та бюрократію заступник командувача.

Ситуацію ускладнювали й серйозні матеріальні втрати. Згідно з розслідуванням The Atlantic, за кілька місяців до офіційного призначення Єлізарова російським ракетним ударом було повністю знищено головний завод, який виробляв безпілотники для потреб Lasar's group. Внаслідок цієї атаки було безповоротно втрачено високотехнологічне обладнання та зброю на загальну суму 35 мільйонів доларів.

Що було відомо раніше?

Попри всі бюрократичні перепони та внутрішній опір, команда технократів встигла продемонструвати вагомі результати. У день своєї ймовірної відставки Михайло Федоров опублікував розгорнутий звіт, де окремо відзначив успішну інтеграцію Павла Єлізарова у структуру Повітряних сил та впровадження сучасної процедури аналізу кожної атаки, відомої як After Action Review. Завдяки цим інноваційним підходам відсоток успішного перехоплення ворожих дронів в Україні зріс з 83 до 91 відсотка, а показник знищення крилатих ракет здійснив безпрецедентний стрибок з 47 до 87 відсотків.