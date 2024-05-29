Одним з улюбленців є ексгубернатор Тульської області – Алєксєй Дюмін. Колишній співробітник КДБ Сергій Жирнов поділився з 24 Каналом, що відомо про Дюміна та які у нього наміри.
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Що відомо про Дюміна
Раніше Алєксєй Дюмін служив у Службі безпеки президента. Його називали "охоронцем Путіна". Він був одним з семи, кого російський диктатор повів у політику.
Не дуже розумний, але молодий (буде 52 роки – 24 Канал). Відданий Путіну як собака – дивиться на нього, виляє хвостом, слина з рота витікає,
– сказав ексспівробітник КДБ.
Дюмін після того, як у травні залишив посаду губернатора Тульської області, яку обіймав з 2016 року, був помічником президента Росії. Для нього – це підвищення.
Водночас для Ніколая Патрушева, якого зняли з посади секретаря Ради безпеки, і призначили також помічником Путіна – це приниження та знущання.
Чого хоче Дюмін
За словами Жирнова, те, що Дюміна додатково призначили секретарем Державної ради, підтверджує його наміри отримати привілеї від Путіна, як-от бути його наступником.
Хоча маємо розуміти, що російський диктатор збирається до кінця своїх днів сидіти на посту президента. Жодного наступника за "єльцинським" типом у Путіна поки не може бути. Проте у світі все міняється, так і підхід Путіна може стати іншим.
Інша справа, що Путін задумався, хто продовжуватиме путінську справу, коли він неминуче помре. Тому що диктатор все-таки не "Чахлик Невмирущий", як кажуть в Україні. Рано чи пізно він подохне, я думаю,
– наголосив Сергій Жирнов.
"Рокіровка" у Росії: найголовніше
- Російський диктатор Владімір Путін провів кадрові зміни в уряді Кремля – Сєргєя Шойгу на посаді міністра оборони Росії замінив Андрєй Бєлоусов, який у попередньому уряді був першим заступником голови уряду.
- Сєргєй Шойгу зайняв місце Ніколая Патрушева, ставши секретарем Ради безпеки. Останній, своєю чергою, обійняв посаду помічника глави Кремля, який куруватиме кораблебудування в Арктиці.
- Інститут вивчення війни у своєму зведенні зазначив, що заміна міністра свідчить про те, що Путін робить значні кроки в напрямі мобілізації російської економіки та оборонно-промислового комплексу для підтримки тривалої війни в Україні та, можливо, підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО.