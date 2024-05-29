Одним з улюбленців є ексгубернатор Тульської області – Алєксєй Дюмін. Колишній співробітник КДБ Сергій Жирнов поділився з 24 Каналом, що відомо про Дюміна та які у нього наміри.

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Що відомо про Дюміна

Раніше Алєксєй Дюмін служив у Службі безпеки президента. Його називали "охоронцем Путіна". Він був одним з семи, кого російський диктатор повів у політику.

Не дуже розумний, але молодий (буде 52 роки – 24 Канал). Відданий Путіну як собака – дивиться на нього, виляє хвостом, слина з рота витікає,

– сказав ексспівробітник КДБ.

Дюмін після того, як у травні залишив посаду губернатора Тульської області, яку обіймав з 2016 року, був помічником президента Росії. Для нього – це підвищення.

Водночас для Ніколая Патрушева, якого зняли з посади секретаря Ради безпеки, і призначили також помічником Путіна – це приниження та знущання.

Цікаво! Повідомлялося, що Дюмін неформально підтримував засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у його конфлікті з Міноборони Росії. За чутками, під час заколоту, влаштованого засновником ПВК "Вагнера", Дюмін вів переговори з Пригожиним.

Чого хоче Дюмін

За словами Жирнова, те, що Дюміна додатково призначили секретарем Державної ради, підтверджує його наміри отримати привілеї від Путіна, як-от бути його наступником.

Хоча маємо розуміти, що російський диктатор збирається до кінця своїх днів сидіти на посту президента. Жодного наступника за "єльцинським" типом у Путіна поки не може бути. Проте у світі все міняється, так і підхід Путіна може стати іншим.

Інша справа, що Путін задумався, хто продовжуватиме путінську справу, коли він неминуче помре. Тому що диктатор все-таки не "Чахлик Невмирущий", як кажуть в Україні. Рано чи пізно він подохне, я думаю,

– наголосив Сергій Жирнов.

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