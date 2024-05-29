Одним из любимчиков является экс-губернатор Тульской области – Алексей Дюмин. Бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов поделился с 24 Каналом, что известно о Дюмине и какие у него намерения.

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Что известно о Дюмине

Ранее Алексей Дюмин служил в Службе безопасности президента. Его называли "охранником Путина". Он был одним из семи, кого российский диктатор повел в политику.

Не очень умный, но молодой (будет 52 года – 24 Канал). Предан Путину как собака – смотрит на него, виляет хвостом, слюна изо рта вытекает,

– сказал экс-сотрудник КГБ.

Дюмин после того, как в мае оставил должность губернатора Тульской области, которую занимал с 2016 года, был помощником президента России. Для него – это повышение.

В то же время для Николая Патрушева, которого сняли с должности секретаря Совета безопасности, и назначили также помощником Путина – это унижение и издевательство.

Интересно! Сообщалось, что Дюмин неформально поддерживал основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в его конфликте с Минобороны России. По слухам, во время мятежа, устроенного основателем ЧВК "Вагнера", Дюмин вел переговоры с Пригожиным.

Чего хочет Дюмин

По словам Жирнова, то, что Дюмина дополнительно назначили секретарем Государственного совета, подтверждает его намерения получить привилегии от Путина, например, быть его преемником.

Хотя должны понимать, что российский диктатор собирается до конца своих дней сидеть на посту президента. Никакого преемника по "ельцинскому" типу у Путина пока не может быть. Однако в мире все меняется, так и подход Путина может стать другим.

Другое дело, что Путин задумался, кто будет продолжать путинское дело, когда он неизбежно умрет. Потому что диктатор все-таки не "Чахлик Неумирающий", как говорят в Украине. Рано или поздно он подохнет, я думаю,

– подчеркнул Сергей Жирнов.

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