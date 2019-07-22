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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Юрій Бутусов

      Как действовать Зеленскому, чтобы не пойти дорогой Порошенко

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Head Topics

      Кадровая политика Петра Порошенко очень поучительна и достойна изучения всеми последующими президентами.

      Премьер-министр Владимир Гройсман от Блока Порошенко – глава исполнительной власти, контролирующий основные финансовые потоки, на выборах в парламент, по сути, противостоял Порошенко и конкурировал с ним на одном электоральном поле.

      Интересно: Закрытие уголовного дела против Порошенко: заявление Портнова

      порошенко и гройсман
      Владимир Гройсман и Петр Порошенко

      Глава администрации президента при Порошенко Игорь Райнин, контролирующий президентскую вертикаль областных и районных администраций, сейчас сотрудничает с его оппонентами и противостоит бывшему руководителю.

      Игорь Райнин и Порошенко
      Игорь Райнин и Петр Порошенко

      Екс-министр финансов Александр Данилюк и министр экономики Айварас Абромавичюс при Порошенко, перешли в команду основного конкурента.

      Даниленко, Абрамовичус и Зеленский
      Справа на лево: Владимир Зеленский, Айварас Абромавичюс, Александр Данилюк

      Заместитель главы администрации президента Валерий Кондратюк – работает в офисе нового президента. Саакашвили и других руководителей ниже рангом даже не буду перечислять...

      Порошенко назначал на ключевые посты, казалось, абсолютно преданных людей, которые после совместной работы с президентом превращались в его непримиримых врагов. Но не менее примечательно, что зная все это, уже получив конфликт, Порошенко не уволил ни Гройсмана, ни Райнина. Система была построена так, что убрать их с таких серьезных должностей было опасно – они слишком много знали и обросли своими связями.

      Как много у нас оказалось в истории премьеров, которые переходили в оппозицию президенту...

      Поучительный феномен. Ни один президент, который выдвигает на должность премьер-министра своего назначенца, не должен думать, что это его подчиненный, не должен ожидать от людей, назначенных за личную лояльность и знакомство профессиональных поступков. "Ручное управление" порождает "ручную мораль".

      Кто играет против Порошенко: Кому выгодно привлечение к уголовной ответственности Порошенко, – мнение социолога

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Петро Порошенко Публікації Володимир Гройсман Олександр Данилюк Ігор Райнін Айварас Абромавичус
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