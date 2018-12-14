08:52
14 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Інноваційна медицина РФ. Попрошайка Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Патріарх Кіріл проти Томосу. Сварки в "Опозиційному блоці"
      Вєсті.UA
      20:04, 13 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Блоги Отставной подполковник
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ
      Отставной подполковник

      Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"

      158
      Типичные представительницы "русского мира" в Крыму
      Типичные представительницы "русского мира" в Крыму / Фото из открытых источников

      Среди крымчан есть особая категория "патриотов русского мира" – они утверждают, что всегда считали Крым российским, а с паспортами Украины жили, так как выбора у них не было.

      В 2014-м Россия и "зеленые человечки" якобы предоставили этим "патриотам" выбор, и они побежали голосовать. Их регулярно потом показывали по российскому ТВ: дескать, эти бедняги настрадались-натерпелись при Украине и теперь рвутся в родную гавань. А знаете, как они страдали и терпели? Расскажу на примере моей соседки – Светланы Сергеевны. Имя не вымышленное, настоящее. Она с интернетом не дружит, мой блог не прочитает… Да и правду я напишу, а за правду не обижаются. Итак…

      Читайте також: Письмо из Крыма: про начальников из России и местных "предателей"

      Светлана Сергеевна вместе с мужем, капитаном 2-го ранга, и двумя сыновьями переехали в Крым из закрытого военного городка под Мурмарском где-то в конце 1980-х. Он вышел на пенсию, и его с почетом отправили на заслуженный отдых в теплую Алушту – отогревать косточки после сурового Баренцевого моря. Но долго он не прожил. Поговаривали, что сказалась служба на атомной подлодке, хотя сам он воспоминаниями не делился и повторял лишь, что сидел в штабе…

      Светлана Сергеевна работала учителем в школе. Не знаю, какие знания давала детям, но взрослых воспитывала не по-детски, так как была ярой коммунисткой. Выступала на всяческих сборах, митингах, клеймила позором пьяниц и врагов СССР…

      Когда Украина стала независимой, проклинала "продажных киевских коммунистов и галицких националистов", собиралась вернуться в Россию... Но, когда грянула война в Чечне, ее как будто подменили.

      Какое счастье, что мы живем в Украине! – говорила знакомым и возносила руки к небу. – Как славно, что мы не в России с ее дурью. Что нашей детей не отправляют на смерть в Чечню…

      Может, повлиял тот факт, что ее сыновья были призывного возраста…

      Далее Светлана Сергеевна жила одинокой спокойной жизнью, дети уехали "на материк"… Но случился очередной кризис в стране и в ее голове – президентские выборы 2004 года. Запал и ораторские способности учительницы снова оказались востребованы для "спасения Украины от америкосов и нашистов во главе с Ющенко". После Майдана и поражения Януковича она снова с небывалой силой возненавидела Украину и все украинское. Говорила, что ушла на пенсию, "потому что в школе срезали часы для русского языка и добавили никому не нужные украинские уроки".

      Очередное возвращение Сергеевны (уже так ее называли) на большую арену случилось в 2010-м. Бывший любимец Янукович был уже не в фаворе. На базаре и на лавочке возле подъезда мы слышали, что "завгаром он был – завгаром и остался, а нужно голосовать сердцем". Ибо Ванга, Нострадамус и прочие сионские мудрецы предвещали, что "Украина будет процветать при женщине". Агитировала Сергеевна беспощадно и смело, несмотря на то, что почти все вокруг были по другую сторону баррикад. Потому поражение Юлии Тимошенко на выборах восприняла, как личное, с истерикой, валидолом – и вскоре снова превратилась в апатичную милую старушку.

      Март-2014 вернул бабушку Свету к жизни.

      Крым всегда был Россией! – утверждала недавняя фанатка Тимошенко. – Я знала, что умру на родине!

      Она собиралась даже однажды поехать на митинг в Симферополь, но в тот день по телевизору показывали решающую серию какого-то эпичного сериала, потому пришлось ей остаться дома. "Митинги еще будут, – оправдывалась. – А повтор серии неизвестно когда…" Зато бабушка Света одной из первых получила российский паспорт и оформила пенсию РФ.

      В три раза больше теперь получаю! – хвалилась она. – И порядок в Крыму теперь будет, не то что при Украине! И бандеровцы квартиру не отберут…

      Сейчас бабушка Света вполне счастлива. Только не понимает, почему Москва до сих пор не поменяла местных чиновников, которые "еще при Кучме воровали", а теперь "отрезали поселковую набережную, построили там закрытый частный отель, а все люди должны ходить на море в обход". Не понимает она, почему сильно выросли цены, почему этим летом было мало туристов и регулярно пропадала вода в кране, а сын из Харькова стал реже ездить в гости, хотя раньше мотался по три раза в год…

      Но пенсия у меня хорошая – в три раза больше, чем при Украине было, – любит повторять бабушка Света.

      Я как-то неудачно пошутил: "В Европе пенсии еще больше. Если Украина войдет в Евросоюз и там пенсии вырастут, может, Крыму стоит вернуться в Украину?" Бабушка сначала задумалась, а потому учуяла подвох: "Да иди ты!" А потом добавила: "Всякое, конечно, может статься… Но причем тут пенсии? Надо крымчанам думать головой…"

      Да уж, надо было думать головой…

      Читайте також: Письмо из Крыма: конфликт в Азовском море – на примере жилого дома

      Автор: Отставной подполковник
      Теги: Новини політики Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      сьогодні , 08:40 Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      Отставной подполковник 140
      Як суддя з підтримкою поліції винесла вирок за вигаданим законом
      сьогодні , 08:00 Як суддя з підтримкою поліції винесла вирок за вигаданим законом
      Ірина Шиба 329
      Історія про Єдину помісну церкву повторюється – і це лякає
      13 грудня , 22:01 Історія про Єдину помісну церкву повторюється – і це лякає
      Артем Овдієнко 2511
      "Секс і нічого особистого": в Україні еротика є
      13 грудня , 21:30 "Секс і нічого особистого": в Україні еротика є
      Яніна Ткачук 1904
      Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення
      13 грудня , 19:30 Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення
      Євгенія Мазур 2304
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук