Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"

Среди крымчан есть особая категория "патриотов русского мира" – они утверждают, что всегда считали Крым российским, а с паспортами Украины жили, так как выбора у них не было.

В 2014-м Россия и "зеленые человечки" якобы предоставили этим "патриотам" выбор, и они побежали голосовать. Их регулярно потом показывали по российскому ТВ: дескать, эти бедняги настрадались-натерпелись при Украине и теперь рвутся в родную гавань. А знаете, как они страдали и терпели? Расскажу на примере моей соседки – Светланы Сергеевны. Имя не вымышленное, настоящее. Она с интернетом не дружит, мой блог не прочитает… Да и правду я напишу, а за правду не обижаются. Итак…

Читайте також: Письмо из Крыма: про начальников из России и местных "предателей"

Светлана Сергеевна вместе с мужем, капитаном 2-го ранга, и двумя сыновьями переехали в Крым из закрытого военного городка под Мурмарском где-то в конце 1980-х. Он вышел на пенсию, и его с почетом отправили на заслуженный отдых в теплую Алушту – отогревать косточки после сурового Баренцевого моря. Но долго он не прожил. Поговаривали, что сказалась служба на атомной подлодке, хотя сам он воспоминаниями не делился и повторял лишь, что сидел в штабе…

Светлана Сергеевна работала учителем в школе. Не знаю, какие знания давала детям, но взрослых воспитывала не по-детски, так как была ярой коммунисткой. Выступала на всяческих сборах, митингах, клеймила позором пьяниц и врагов СССР…

Когда Украина стала независимой, проклинала "продажных киевских коммунистов и галицких националистов", собиралась вернуться в Россию... Но, когда грянула война в Чечне, ее как будто подменили.

Какое счастье, что мы живем в Украине! – говорила знакомым и возносила руки к небу. – Как славно, что мы не в России с ее дурью. Что нашей детей не отправляют на смерть в Чечню…

Может, повлиял тот факт, что ее сыновья были призывного возраста…

Далее Светлана Сергеевна жила одинокой спокойной жизнью, дети уехали "на материк"… Но случился очередной кризис в стране и в ее голове – президентские выборы 2004 года. Запал и ораторские способности учительницы снова оказались востребованы для "спасения Украины от америкосов и нашистов во главе с Ющенко". После Майдана и поражения Януковича она снова с небывалой силой возненавидела Украину и все украинское. Говорила, что ушла на пенсию, "потому что в школе срезали часы для русского языка и добавили никому не нужные украинские уроки".

Очередное возвращение Сергеевны (уже так ее называли) на большую арену случилось в 2010-м. Бывший любимец Янукович был уже не в фаворе. На базаре и на лавочке возле подъезда мы слышали, что "завгаром он был – завгаром и остался, а нужно голосовать сердцем". Ибо Ванга, Нострадамус и прочие сионские мудрецы предвещали, что "Украина будет процветать при женщине". Агитировала Сергеевна беспощадно и смело, несмотря на то, что почти все вокруг были по другую сторону баррикад. Потому поражение Юлии Тимошенко на выборах восприняла, как личное, с истерикой, валидолом – и вскоре снова превратилась в апатичную милую старушку.

Март-2014 вернул бабушку Свету к жизни.

Крым всегда был Россией! – утверждала недавняя фанатка Тимошенко. – Я знала, что умру на родине!

Она собиралась даже однажды поехать на митинг в Симферополь, но в тот день по телевизору показывали решающую серию какого-то эпичного сериала, потому пришлось ей остаться дома. "Митинги еще будут, – оправдывалась. – А повтор серии неизвестно когда…" Зато бабушка Света одной из первых получила российский паспорт и оформила пенсию РФ.

В три раза больше теперь получаю! – хвалилась она. – И порядок в Крыму теперь будет, не то что при Украине! И бандеровцы квартиру не отберут…

Сейчас бабушка Света вполне счастлива. Только не понимает, почему Москва до сих пор не поменяла местных чиновников, которые "еще при Кучме воровали", а теперь "отрезали поселковую набережную, построили там закрытый частный отель, а все люди должны ходить на море в обход". Не понимает она, почему сильно выросли цены, почему этим летом было мало туристов и регулярно пропадала вода в кране, а сын из Харькова стал реже ездить в гости, хотя раньше мотался по три раза в год…

Но пенсия у меня хорошая – в три раза больше, чем при Украине было, – любит повторять бабушка Света.

Я как-то неудачно пошутил: "В Европе пенсии еще больше. Если Украина войдет в Евросоюз и там пенсии вырастут, может, Крыму стоит вернуться в Украину?" Бабушка сначала задумалась, а потому учуяла подвох: "Да иди ты!" А потом добавила: "Всякое, конечно, может статься… Но причем тут пенсии? Надо крымчанам думать головой…"

Да уж, надо было думать головой…

Читайте також: Письмо из Крыма: конфликт в Азовском море – на примере жилого дома