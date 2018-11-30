Письмо из Крыма: конфликт в Азовском море – на примере жилого дома

У нас в Крыму (да и в других регионах наверняка тоже) многие не понимают ситуации с захватом украинских кораблей. Российское телевидение талдычит "под копирку". Но многие за годы аннексии уже перестали верить "ящику" из-за постоянного вранья и перекручиваний.

Вот вчера меня встретила у подъезда соседка Ильинишна. "Что ж происходит? – спрашивает. – Ничегошеньки непонятно, почему такая глупость получилась!" Ильинишна – женщина по-народному мудрая, но объяснять ей тонкости нынешних отношений Украины и России, а тем более какие-то закулисные моменты – бесполезно. Потому я решил разложить ей все по полочкам на примере нашей поселковой трехэтажки.

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"Смотрите, – говорю, – Ильинишна, какая ситуация... Азовское море – общее для Украины и России. То есть, корабли обеих стран могут там плавать. Но есть нюанс: Керченский пролив, через который суда заходят в Азовское море, сейчас контролирует Россия. Теперь смотрите, что вышло...

В нашей поселковой трехэтакже живут, представьте себе, на 1-м этаже – Европа, Америка и прочите страны, на 2-м – Россия, на 3-м – Украина. И вот украинцы поднимаются к себе – на 3-й этаж в Азов. А Россия на своем 2-м этаже перекрыла лестницу (Керченский пролив) и не пускает украинцев домой. Дескать, мы тут на лестнице хозяева: хотим – пускаем, хотим – не пускаем...

Понятно, что такие действия российского 2-го этажа не нравятся не только страдающему 3-му украинскому этажу, но и 1-му этажу тоже. Хотя Америка и Европа от перекрытия лестницы вверху непосредственно не страдают. Но они хотят, чтобы в общем доме на всех этажах были порядок и спокойствие. Чтобы никто не дрался, чтобы их квартиры никто не затопил, чтобы не сцали в подъезде… Именно поэтому они пытаются утихомирить драчуна – вводят санкции или пытаются договориться. Но драчун – большой детина с дубиной. А когда выпьет, то у него еще и крышу срывает. Ясно, что его боятся и пытаются просто "уболтать"… Но ему пофиг!

Вот поэтому все так сложно в нашем доме. То есть – в нашем мире…Понятно, Ильинишна?"

"Понятно – в общих чертах", – отвечает. А потом, подумашви немного, говорит: "Только как-то плохо ты 2-й этаж описал… Да и весь дом тоже…"

На том и разошлись.

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Что произошло в Азовском море? 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли"неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского проливароссийские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.