Как Украине занять оружейные рынки

Долгие годы правила здесь диктовали несколько мировых производителей и покупателей. В первую очередь это – США, Китай, Индия, Франция, Великобритания, РФ, Израиль, страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии. На правах "бульдогов" они определяли формат оборонной геополитики, а также – участников, которым не повезло быть выброшенным из-под "ковра" трупом.

Афоризм Черчилля о советской политике как борьбе бульдогов под ковром, где после небольшого шевеления, наружу выбрасывают труп побежденного, актуален и в условиях глобализации. Одним из направлений "подковерной" борьбы, безусловно, является международная торговля вооружениями.

Традиционно в "бульдожьем клубе" соблюдался определенный баланс взаимоотношений. В него сложно было получить клубную карточку, и еще сложнее ее утратить.

Однако с началом агрессии Кремля в Украине и в эту кулуарную сферу пришли изменения. Маркером стало резкое снижение статуса РФ в мировых раскладах. Ледоколом, крошащим устоявшиеся рыночные правила, выступили больше 400 депутатов нижней палаты американского Конгресса, принявшие Закон "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA). Его суть в том, что Соединенные Штаты получили право применять экономические санкции в отношении любых стран, закупающих в РФ оружие.

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Этот фактор стал чувствительным как для государств, которые традиционно ориентируются на советские вооружения, так и тех, кто пока только присматривается к современным российским образцам. Американский Закон заставил их в кратчайшие сроки искать альтернативных партнеров – в США и странах-союзниках Вашингтона.

Для РФ CAATSA стал бейсбольной битой, которая жестко и доступно опустила "кремлевских" на землю, усмирив их зашкаленное самомнение. Американцы не скрывают, что их цель – зачистка российских оружейников с финансово перспективных рынков Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Представители по крайней мере двух стран – Филиппин и Индонезии уже официально отказались от проектов, связанных с "Рособоронэкспортом", прямо связав эти решения с принятием CAATSA.

Так филиппинский министр обороны Дельфин Лорензана заявил, что его страна закупит американские вертолеты вместо российских, объяснив это возможными санкциями США. По его словам, уже принято решение приобрести 16 вертолетов Black Hawk за $240 млн вместо российских Mи-171.

Представитель же индонезийских ВВС Первый маршал Новиан Самиога заявил в ходе международной оборонной выставки "Indo Defense-2018" в Джакарте, что американское право заставляет Индонезию сделать выбор в пользу западных истребителей.

Крайнее заявление показательно тем, что Индонезия подписала с РФ контракт на закупку 11 Су-35 уже после принятия в США CAATSA – в феврале 2018-го. Однако оценив геополитические риски, Джакарта скорректировала решение. По словам Самиога, несмотря на подписанный договор, Индонезия не имеет другого выбора, кроме как прекратить отношения, в случае, если правительство США введет санкции в отношении его страны.

А в готовности американцев ввести их в действие в данном случае никто не сомневается. По прогнозам аналитиков влиятельного "IHS Jane", Индонезия уже остановилась на истребителях F-16 Viper Lockheed Martin.

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Возвращаясь "Indo Defence-2018" в Джакарте, отметим, что там Украина изящно приняла пас американцев, пробив по воротам деморализованной РФ. Уже имея достоверную информацию об отказе официальной Джакарты от российских истребителей, а в перспективе – от других вооружений, Украина заявила о готовности заменить российские компании на рынке Индонезии.

Индонезия – важный партнер "Укроборонпрома". Мы имеем серьезные наработки, имеющие потенциал успешных двусторонних проектов. Наши перспективы в Юго-Восточной Азии, в частности в Индонезии, существенно усиливаются, учитывая трансформацию этого рынка вследствие фактора CAATSA в отношении покупателей российских вооружений, – официально заявили в Укроборонпроме.

Позже Павел Букин уточнил, о каких именно проектах идет речь.

Наш ОПК исторически адаптирован к рынку Индонезии и военным технологиям, которые там применяются. Мы готовы предложить друзьям из Индонезии совместные проекты в авиационной, бронетанковой, судостроительной отраслях, в сфере высокоточных вооружений, – подчеркнул он.

То, что эти заявления не являются бравадой, подтверждает усиление информационной дискредитации россиянами уже достигнутых договоренностей Киева и Джакарты. В первую очередь речь идет о возможных поставках БТР-4М.

Еще в 2017-м Корпус морской пехоты ВМС Индонезии провел полный цикл испытаний этой техники. Но контракт не подписан, в том числе в связи с жесткой конкуренцией со стороны российского БТ-3Ф. С учетом фактора CAATSA рынок Индонезии будет закрыт не только для Су-35, но и для БТ-3Ф, что повышает шансы украинского БТР-4М.

Еще одно перспективное направление – обслуживание действующего индонезийского авиапарка боевых истребителей. В его составе – 11 Су-30МК и Су-30МК2, а также – пять Су-27СК и Су-27СКМ.

В условиях планируемого перехода Джакарты на американскую боевую авиацию обслуживание и модернизация имеющихся самолетов должно осуществляться с учетом позиции американских партнеров. А в нее идеально вписывается привлечение к этому проекту Украины, владеющей комплектом необходимой документации, колоссальным опытом, и сохранившей достойную деловую репутацию.

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Список отказников от российского оружия будет постоянно пополняться. По мнению аналитиков Катар и Саудовская Аравия, ранее проявлявшие интерес к ЗРК С-400, уже приняли решения обратиться, вместо РФ, к добропорядочным производителям. Внимательно оценивают риски во Вьетнаме, Алжире, Малайзии, Мьянме и даже Казахстане...

Фактор CAATSA стал определяющим и для международных банков, отказывающихся участвовать в оплате рискованных поставок. Чтобы его обойти, русским придется использовать национальные валюты, что существенно уменьшит доходность их и так достаточно низкомаржинальных контрактов.

Для украинского же спецэкспорта ситуация на мировом рынке, связанная с ущемлением российских производителей, открывает новые перспективные ниши. Украина ситуативно стала геополитическим маркером, определяющим тренд на ослабление РФ. И мы уже пытаемся на них зарабатывать. Если проследить внешнеполитическую активность представителей Укроборонпрома, то заметно ее усиление на направлениях, где мы рассчитываем на реальную поддержку США.

В сентябре делегация госконцерна встретилась в Вашингтоне с ключевыми представителями американских ведомств, влияющих на развитие ОПК. По инсайдерской информации, результатом стали договоренности с Госдепом продвинуть ВТС с Украиной в ряде ключевых направлений до уровня промышленной кооперации. Речь может идти о совместных инвестпроектах, в том числе с использованием технологий США в организации замкнутого цикла производства боеприпасов и производства продуктов специальной химии.

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Это подтверждает спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер, заявив, что в рамках заседания Комиссии стратегического партнерства США-Украина в Вашингтоне эксперты с обеих сторон обсудили "стратегию Украины в вопросах нацбезопасности, оборонительные возможности, пробелы в этих вопросах, и возможности их заполнить".

Волкер подчеркнул, что США готова передавать Украине дополнительное военное оборудование, кроме предусмотренного в рамках $250 млн на военную помощь Украине. "Объявление анонсов, а также уведомление Конгресса о первых траншах будут сделаны в течение следующих нескольких месяцев", – сообщил представитель США.

Украина заинтересована в инновационных технологиях, которыми обладают США. Мы готовы к совместному трансферу технологий и освоению ряда инновационных производств. Позиции Украины и США в ключевых направлениях ВТС полностью совпадают. А значит можем рассчитывать на быстрое и содержательное продвижение", – объясняет, не вдаваясь в конкретику, гендиректор ГК "Укроборонпром" Павел Букин

P.S.: Если изгнание РФ с рынков вооружений продолжится, то Москва из геополитического "бульдога" трансформируется в затравленную дворнягу. Характерные движения под "ковром Черчилля" подсказывают, что процесс свежевания российского "оружейного труппа" стартовал. Украине же важно воспользоваться моментом, заняв часть освобожденных рынков.

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