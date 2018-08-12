Как в "ЛНР" бросают своих "ополченцев" и их семьи на произвол судьбы

У знакомой несколько дней назад зятю оторвало ногу во время "службы" в местных "вооруженных силах". Обходил территорию во время наряда, наступил на мину. Ногу оторвало чуть ниже колена. Сослуживцы, услышавшие взрыв, подбежали, и легковушкой довезли истекающего кровью раненного в ближайшую больницу.

Жизнь ему спасли, ногу – нет. Мужчина молод, имеет жену и маленькую дочь. В семье еще не приняли того, что с ними случилось и всех масштабов произошедшей трагедии, бросив все силы на лечение близкого человека.

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Почему он служил? Потому что не мог найти другой работы, а в Луганске у него свой дом и мать. Помыкавшись, будучи исполнительным, трудолюбивым, но не пробивным человеком, мужчина остановился на "службе", которая для него оказалась единственной альтернативой работы со стабильной зарплатой не выезжая из города. Ему с его спокойным характером и исполнительностью были рады, он не претендовал на высокие чины, своей зарплатой покрывая только потребности своей семьи. И здесь такое горе. Пока он лежал в больнице, его начальство успело со всех в его взводе взять объяснительные, что пострадавший ходил по огородам в свое свободное от службы время, что проявил инициативу во время увольнительной, и к службе его ранение не имеет никакого отношения… И последствия травмы куда страшнее произошедшего. Это значит, что никакой компенсации по ранению он не получит, да, собственно, на протез для него сбросились его друзья, собрав ему 60 000 рублей… Может быть, что-то и полагается ему бесплатно, но не имея нужных навыков, он не на чем не настаивал, да и не мог настаивать в таком положении.

У моей знакомой в 2015-м муж получил ранение в голову. Осколок обнаружили только при вскрытии… Но между ранением и смертью был долгий путь больниц, обследований, потеря навыков самостоятельно ухаживать за собой, есть самостоятельно, головные боли, поездки в Россию и снова больницы… Все круги ада прошла моя знакомая в этих поездках. У пары был ребенок, и он полностью на этот год перешел жить к бабушке, чтобы не видеть всего, что приходилось видеть и переживать матери при умирающем отце. Для всех смерть раненого стала избавлением. Но почти сразу выяснилось, что ранен он был уже после его увольнения – отдел кадров поспешил уволить раненого задним числом, чтобы не выплачивать ничего его семье.

Все в этой истории было странно – лечение с грубейшей ошибкой, когда врачи не догадались обследовать больного на предмет инородного тела, командование, поспешившее уволить своего подчиненного, чтобы избавится от всех проблем, и семья, раздавленная произошедшим настолько, что не смогла бороться за какие-то свои права. После жена долго пыталась доказать, что ее ребенок – дочь погибшего ополченца, что ей положены льготы, что они малоимущие… Абсурд, но в такой же ситуации еще одна вдова смогла выхлопотать пенсию для ребенка по потери кормильца… в Украине. Отец девочки был таким же погибшим ополченцем, который после смерти, как оказалось, не значился ни в каких списках…

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