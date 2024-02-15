Ворог прикриває їх береговими ракетними комплексами. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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ЗСУ зможуть туди дістати
Роман Світан зазначив, що росіяни прикривають ракетоносії "Калібрів" береговими ракетними комплексами. Ворог прекрасно розуміє, що їхня корабельні системи безпеки не впораються ні з безпілотниками, ні з ракетами тощо.
Ми можемо туди дістати. Але через цю серйозну систему і ППО, і загалом охорони порту поки, найімовірніше, підбираємо ключі деякі. Хоча там можна зайти і з гір, знищивши ту залізницю, вимкнувши з'єднання з материком цієї бухти,
– сказав він.
Там є багато механізмів. На думку полковника ЗСУ у запасі, вони будуть якось використовуватись найближчим часом. Ввечері 24 січня дрони прилетіли у нафтопереробний завод у російському місті Туапсе, що південніше Новоросійська.
"Отже, безпілотники проходили поруч. Тобто повз Новоросійськ йшли на Туапсе та виконали завдання. Найімовірніше, ми у цьому році виконаємо і це завдання теж", – додав військовий експерт.
Скільки "Калібрів" загрожують Україні
- Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що під час ранкової атаки 15 лютого ворог випустив 4 з 8 ракет типу "Калібр", які в них були в Чорному морі. Тому в них залишається ще 4 одиниці зброї, які вони потенційно можуть застосувати по Україні.
- Зауважимо, що загалом під час ранкової атаки 15 лютого ворог здійснив пуск 26 ракет різних типів. Зокрема, 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 2 зенітні керовані ракети С-300.
- Силам ППО вдалось ліквідувати 13 ворожих цілей. Зокрема, 2 "Калібри", а також 8 ракет Х-101/Х-555/Х-55, один "Іскандер-М"/KN-23, 2 керовані авіаційні ракети Х-59.