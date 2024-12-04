Тривалий час противник не застосовував "Калібри". Окупанти мали труднощі з обслуговуванням агрегатів, звідки випускають ці ракети, а також із їх завантаженням. Втім, наразі, ворог, ймовірно, розв'язав цю проблему і почав активніше використовувати "Калібри" для ударів по Україні, передає 24 Канал із посиланням на Військово-Морські Сили.

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Яка ситуація на морі

Станом на 06:00 4 грудня у Чорному морі перебувають 8 російських суден. Серед них – чотири є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становить до 24 снарядів.

Тим часом в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. А в Середземному перебувають 6 суден окупантів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 41 ракети.

Також у ВМС розповіли, що за добу в інтересах агресора прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря 8 російських суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 5 кораблів, з них 2 рухались з протоки Босфор.

До слова, у ЗМІ проаналізували, які ракети загарбників, окрім "Орешника", здатні нести ядерний заряд. Їх виявилося чимало. Серед них – ті, якими окупанти постійно атакують Україну.