Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Володимир Кальцев прийшов на засідання парламенту 25 серпня з дорогим наручним годинником. Йдеться про годинник марки Breitling.

Такий годинник коштує 9 тисяч доларів або майже 247 тисяч гривень. Про це пише "Апостроф".

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За таку суму в Україні можна придбати новий автомобіль Lada Granta.

Зауважимо, що парламентарі від ОПЗЖ люблять хизуватися дорогими речами в Раді.

Приміром, ідейний лідер політсили та кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук свого часу прийшов у Раду з годинником Rolex, вартістю у майже мільйон гривень.



Годинник Кальцева

Хто такий Володимир Кальцев: коротко