Нардеп Кальцев з ОПЗЖ засвітив в Раді годинник за ціною автомобіля: фото і деталі
Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Володимир Кальцев прийшов на засідання парламенту 25 серпня з дорогим наручним годинником. Йдеться про годинник марки Breitling.
Такий годинник коштує 9 тисяч доларів або майже 247 тисяч гривень. Про це пише "Апостроф".
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За таку суму в Україні можна придбати новий автомобіль Lada Granta.
Зауважимо, що парламентарі від ОПЗЖ люблять хизуватися дорогими речами в Раді.
Приміром, ідейний лідер політсили та кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук свого часу прийшов у Раду з годинником Rolex, вартістю у майже мільйон гривень.
Годинник Кальцева
Хто такий Володимир Кальцев: коротко
- Володимир Кальцев родом із Запоріжжя, там тривалий час був депутатом міської ради від "Партії регіонів".
- У 2010 році був довіреною особою Януковича на виборах президента у Запоріжжі. Був також першим заступником глави Запорізької ОДА та виконувачем обов’язків мера Запоріжжя.
- У Раді 5 та 7 скликання був помічником-консультантом на громадських засадах свого рідного брата-нардепа Сергія Кальцева.
- У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Опозиційна платформа – За життя". Є членом Комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
- Неодноразово спійманий за кнопкодавством у парламенті.
- Потрапляв у скандал перед виборами до парламенту у 2019 році, бо позував на фото поруч із вбитими тваринами. Річ у тім, що має небезпечне і жорстоке захоплення – полювання на великих тварин в Африці.