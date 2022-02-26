На них видно, як у звичайну квартиру влучає ворожа ракета. Спочатку все темніє, трусяться стіни. Далі – видно наслідки російського обстрілу.

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Моторошні кадри з Києва

Судячи з інформації, вказаної про відео, його зняли 26 лютого близько 9:08. Коли все сталося, власники квартири віддалено спостерігали за своїм помешканням.

"Відео із камер сусідньої квартири, куди потрапив снаряд. Надішліть в Росію, нехай дивляться, як Путін вчиняє з жителями "братської" України", – написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Найімовірніше, що це – будинок у районі Жулян. Там ракета влучила у багатоповерховий будинок проспекті Лобановського,6-а.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та постраждалих .На місце прибули рятувальники, які оперативно провели евакуацію населення.



