Новий міністр МВС

Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Щоправда, він навіть не прийшов у Раду – що там вже казати про звіт.

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Але, як то кажуть, краще на кілька років пізно, ніж ніколи. Новим головою МВС став Денис Монастирський, котрий до цього працював головою правоохоронного комітету в Раді та входив до фракції партії “Слуга народу”.

Пан Монастирський рішуче заперечує будь-які свої зв’язки із теперішніми чи колишніми топ-чиновниками в МВС – йому таке почали закидати журналісти та блогери. Що ж, може так воно і є, але найкраще новому міністру показати це справами.

Наприклад, міністр Монастирський може невідкладно допомогти знайти справедливість у справах про вбивства журналіста Павла Шеремета, 5-річного Кирила Тлявова чи зґвалтуванні у відділку у Кагарлику. Дії гучніші за слова, пан міністре.

Дивіться повний випуск:

Депутати захистили українців та контрабанду?

Народні депутати відмовилися допомогти важкохворим українцям. Верховна Рада відмовилася легалізувати медичний канабіс.

Важливий момент – мова не про траву, котру курять, а про олії на основі конопель. За деякими даними, близько двох мільйонів українців потребують ліків на основі медичного канабісу. Серед них і онкохворі, і хворі з Альцгеймером, епілепсією чи, навіть, ветерани війни з Росією із посттравматичним синдромом.

У законопроєкті прописали чіткі обмеження щодо того, як, де і скільки можна вирощувати.

Як на мене, головне з цього – дозволити підприємцям вирощувати конОплі, виробляти з них ліки і, відповідно, створювати робочі місця та платити податки в Україні. Бо, сюрприз-сюрприз, ці ліки й так потрапляють в Україну – просто контрабандою. Відповідно, ніякі податки ніхто не платить, але возитимуть і далі – бо люди купуватимуть. Бо людям болить.

Але знайшлися депутати майже у всіх фракціях, котрі вирішили нас із вами захищати – але не від контрабанди, а від того, що легалізація медичного канабісу нібито накриє країну наркотиками.

Ніби зараз ледь не на кожній стіні будинку нанесені балончиком адреси телеграм-каналів, котрі пропонують купити наркотики всього у кілька кліків. Може, ці депутати насправді захищали контрабанду?

Лише 184 депутати вирішили, що допомогти важкохворим – це взагалі непогана частина їхньої роботи. Що в голові у інших? Запитайте самі. Ось лінк на голосування, щоб ви могли побачити, хто і як проголосував, а хто просто вийшов із зали. Там багато несподіванок – клацайте і дізнайтеся чи вам соромно за своїх депутатів.

Новини з життя відомих законопроєктів

Судова реформа. Є хороші новини – на своєму останньому робочому тижні Рада проголосувала законопроєкти і нових суддів відбиратимуть за участі міжнародних експертів.

А теперішніх членів Вищої ради правосуддя перевірять на доброчесність. Шоб не вдаватися в юридичні деталі – це добрі новини, тепер чекаємо якісного виконання законів.

Закокопроєкти про олігархів та податки, про які розповідав у минулому випуску, пішли на допрацювання в комітети. До закону про олігархів подали понад тисячу правок, а до податкового – понад 10 тисяч. Є висока ймовірність, що там є і нормальні правки, але, як правило, це лотерея – ніколи не знаєш, яку правку підтримають і внесуть в законопроєкт. Буду слідкувати та тримати вас в курсі.

Не така вже й "зелена" Рада

Верховна Рада спробувала потурбуватися про екологію – для цього навіть зібрали позачергове засідання Ради. Спробували, вийшло так собі, бо реально важливі закони, які зачіпають великі підприємства, не пройшли. Ось вам і “велика деолігархізація”.

Наприклад, не пройшов законопроєкт про обов’язкову модернізацію та зменшення промислового забруднення. Всього 193 депутати “за” – інші, мабуть, дихають не тим самим повітрям, що й ми з вами. (Або просто живуть на дачах в Італії чи Швейцарії.)

Також не підтримали надання юридичного статусу об’єктам Смарагдової мережі. Це така всеєвропейська мережа природоохоронних територій. І в нас є об’єкти з цієї мережі, але поки без відповідного статусу, котрий би забезпечував їхнє збереження.

Але на іншому засідання проголосували закон, котрий може допомогти у збереженні лісів. Зокрема, закон офіційно визнає лісами “самосійні ліси” – це коли на полі, котре давно не оброблялося, виріс ліс, але за документами – це далі поле і ліс можна вирубати без жодних наслідків.

Чому ж депутати не підтримали Смарагдову мережу, а підтримали самосійні ліси? Мабуть, у лісів кращі лобісти.

Великий державний герб

І все ще триває історія із великим державним гербом. Президентський законопроєкт підтримали на відповідному комітеті – але в зал на голосування не винесли. Проте, можуть винести вже у вересні – якщо зберуть потрібні три сотні голосів.

Що таке великий державний герб та чи він нам потрібен – запрошую дивитися у моєму відео:

Канікули в Раді!

Наступного разу Верховна Рада збереться 23 та 24 серпня на урочисті засідання з нагоди саміту "Кримська платформа" та Дня Незалежності, але ми з вами побачимося ще до того.

Будьте здорові!