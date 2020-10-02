Канада дасть Україні гроші на підтримку безпеки й оборони: сума
Канада готова виділити українському уряду додаткові 4,3 мільйона канадських доларів на підтримку галузі безпеки й оборони України. Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.
Шампань говорив про підтримку Канадою України під час телефонної розмови з очільником українського МЗС Кулебою. Про це розповіли у пресслужбі МЗС.
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Під час розмови Дмитра Кулеби та Франсуа-Філіпа Шампаня відбулося таке:
- Міністри відзначили зразкову взаємодію України та Канади у сфері безпеки.
- Кулеба висловив вдячність за участь канадських військових в операції Unifier.
- Кулеба подякував за внесок армії Канади у зміцнення безпеки України.
- Міністри поговорили про ситуацію на Донбасі, нормандський формат і мінські консультації.
- Шампань запевнив, що Канада повністю підтримує Україну.
Міністри обговорили перспективи поглиблення економічної співпраці й діалогу щодо лібералізації візового режиму України й Канади, інтеграції України до ЄС та НАТО, та залежність цих процесів від реформ в Україні.
- Окремо Кулеба і Шампань обговорили підготовку до наступного етапу переговорів з Іраном про компенсації за катастрофу літака МАУ.