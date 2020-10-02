Канада готова виділити українському уряду додаткові 4,3 мільйона канадських доларів на підтримку галузі безпеки й оборони України. Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Шампань говорив про підтримку Канадою України під час телефонної розмови з очільником українського МЗС Кулебою. Про це розповіли у пресслужбі МЗС.

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Під час розмови Дмитра Кулеби та Франсуа-Філіпа Шампаня відбулося таке:

Міністри відзначили зразкову взаємодію України та Канади у сфері безпеки.

Кулеба висловив вдячність за участь канадських військових в операції Unifier.

Кулеба подякував за внесок армії Канади у зміцнення безпеки України.

Міністри поговорили про ситуацію на Донбасі, нормандський формат і мінські консультації.

Шампань запевнив, що Канада повністю підтримує Україну.

Важливо: Кулеба повідомив про завершальну стадію формування делегації для переговорів із розширення дії Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Міністри обговорили перспективи поглиблення економічної співпраці й діалогу щодо лібералізації візового режиму України й Канади, інтеграції України до ЄС та НАТО, та залежність цих процесів від реформ в Україні.

Окремо Кулеба і Шампань обговорили підготовку до наступного етапу переговорів з Іраном про компенсації за катастрофу літака МАУ.

Канадський уряд також запропонував допомогу Кабінету Міністрів України після авіакатастрофи військового літака з курсантами під Чугуєвом – "будь-яку допомогу, якої потребуватиме Україна".