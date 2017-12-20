Канада дасть Україні ще більше 7,7 млн доларів на гуманітарну допмогу
00:02, сьогодні 67 Читать новость на русском
Канада додатково виділить на втілення в Україні різноманітних гуманітарних проектів 7,75 мільйонів доларів.
Згідно із повідомленням міністерства закордонних справ Канади, кошти будуть виділені з метою вдоволення найнагальніших потреб населення, яке постраждало від конфлікту на сході України, передає Укрінформ.
У відомстві додали, що кошти будуть виділені кільком "досвідченим та надійним міжнародним гуманітарним партнерам, які працюють в Україні" на фінансування гуманітарних проектів у 2017-2018 роках.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
Джерело: 24 Канал
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