Канада дасть Україні ще більше 7,7 млн доларів на гуманітарну допмогу

Канада додатково виділить на втілення в Україні різноманітних гуманітарних проектів 7,75 мільйонів доларів.

Згідно із повідомленням міністерства закордонних справ Канади, кошти будуть виділені з метою вдоволення найнагальніших потреб населення, яке постраждало від конфлікту на сході України, передає Укрінформ.

У відомстві додали, що кошти будуть виділені кільком "досвідченим та надійним міжнародним гуманітарним партнерам, які працюють в Україні" на фінансування гуманітарних проектів у 2017-2018 роках.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.