Канада планує посилити військову допомогу Україні

Уряд Канади зараз розглядає різні варіанти для розширення військової допомоги Україні.

Про це сказав міністр оборони країни Хардж Саджан, пише видання "Укрінформ".

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"Ми постійно шукаємо можливості поліпшення підтримки України в цей складний кризовий для неї час, спровоковане агресією Росії", – сказав Хардж Саджан.

Він також нагадав, що "Канада вже допустила Україну на свій ринок зброї".

Також він розповів, що перебуває у постійному контакті зі своїм українським колегою Степаном Полтораком і обговорює з ним шляхи активізації співпраці в оборонній сфері.