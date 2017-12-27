Канада планує посилити військову допомогу Україні
00:55, сьогодні 320 Читать новость на русском
Уряд Канади зараз розглядає різні варіанти для розширення військової допомоги Україні.
Про це сказав міністр оборони країни Хардж Саджан, пише видання "Укрінформ".
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"Ми постійно шукаємо можливості поліпшення підтримки України в цей складний кризовий для неї час, спровоковане агресією Росії", – сказав Хардж Саджан.
Він також нагадав, що "Канада вже допустила Україну на свій ринок зброї".
Також він розповів, що перебуває у постійному контакті зі своїм українським колегою Степаном Полтораком і обговорює з ним шляхи активізації співпраці в оборонній сфері.
Джерело: 24 Канал
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