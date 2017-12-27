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Війна на Донбасі стала найдовшим конфліктом в Європі з часів Другої світової

23:57, 27 грудня 529 Читать новость на русском
Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / vgolos.com.ua

Минулого тижня військові дії на території східної України перевершили за тривалістю війну в Боснії 1992-1995 років, ставши найдовшим конфліктом в Європі з моменту закінчення Другої світової. І, незважаючи на процес мирного врегулювання та режим припинення вогню, про який сторони домовилися в Мінську у 2015 році, ця війна на виснаження продовжує набирати обертів.

Про це у своєму репортажі для The Telegraph пише кореспондент Алек Лун, який провів на лінії зіткнення три дні і поговорив з українськими військовими, які розповіли, що у них немає можливості дотримуватися режиму перемир'я.

Так, лише у грудні місія ОБСЄ фіксувала по тисячі порушень режиму тиші на добу. Тільки за останній тиждень загинули сім українських солдат, – зауважує автор статті.

"Це рана, яку зашили, але яка продовжує гноїтися всередині. Потрібна боротьба, то давайте боротися", прокоментувала для видання боєць, яка назвалася Оленою.

23 грудня українська сторона і самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" оголосили про початок "новорічного перемир'я", ще раз підтвердивши свою прихильність мінському плану щодо врегулювання конфлікту.

Представники від України та Росії також узгодили процес обміну військовополоненими, який відбувся у середу, 27 грудня.

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Однак протягом перших годин перемир'я був убитий один український солдат, і сторони звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню.

Не схоже, що ця війна закінчиться, тому що ніхто не хоче, щоб вона закінчувалася, навіть Порошенко,
наводить Лун слова жительки селища Новолуганське Світлани Карпенко.

Саме цей населений пункт 18 грудня потрапив під обстріли із бойовиків із "Градів". Снаряди потрапили у школу, садочок, місцеву амбулаторію та приватні будинки. Загалом було пошкоджено близько 100 будівель. Від уламків снарядів постраждало 8 мирних мешканців, із них одна дитина.

"Таким чином на сході України тривають сутички ... Сторони конфлікту намагаються покращити свої позиції і відповідати на будь-які провокації реальні або уявні. Однак у них не виходить домогтися будь-якого вагомого прогресу", вважає Лун.

На думку заступника голови місії ОБСЄ Александра Хуга, нестабільність режиму перемир'я пояснюється тим, що і бойовики, і ЗСУ намагаються підійти якомога ближче до лінії зіткнення, закріпленої в мінських домовленостях, "порушуючи таким чином якщо не букву, то як мінімум дух угод".

Коли життю солдатів загрожує небезпека, можна відкривати вогонь без всяких наказів,
пояснив Зураб Чіхелідзе, лідер загону грузинських добровольців, які воюють на сході України на боці Києва, щоб помститися Росії за війну 2008 року.

Втім ситуацію на Донбасі може змінити рішення Дональда Трампа щодо постачання летальної зброї для України. Хоча Київ поки не отримав від Вашингтона обіцяні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін", які він просив, проте продаж снайперських гвинтівок і кулеметів може допомогти українській армії впоратися з критичною нестачею зброї, – стверджує британський журналіст.

З іншого боку, продовжує Лун, збільшення кількості летальної зброї, вірогідно, призведе до посилення боїв.

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У зв'язку із цим, більшість українських бійців вважають, що ескалація почнеться, як тільки температура повітря опуститься нижче нуля і бруд на полі бою замерзне.

Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Зброя Війна на Донбасі США Україна – Росія Мінські домовленості ОБСЄ Новолуганське
Джерело: 24 Канал
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