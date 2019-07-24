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      Канада рішуче засудила руйнування Ізраїлем палестинських будівель в одному з районів Єрусалима

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      Уряд Канади засудив знесення ізраїльтянами палестинських поселень на південному сході від Єрусалима та закликав негайно припинити таку практику. МЗС країни наголосило, що демонтаж палестинських помешкань суперечить міжнародному праву та підриває зусилля із досягнення вирішення суперечки на основі принципу двох держав.

      Відповідну заяву оприлюднено на сторінці МЗС Канади у Twitter.

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      Канада глибоко занепокоєна знесенням палестинської нерухомості у Сур Бахері. Ми закликаємо владу Ізраїля припинити подальше її руйнування, яке суперечить міжнародному праву та підриває зусилля із досягнення вирішення суперечки на основі принципу двох держав,
      – йдеться у повідомленні.

      Раніше спільну заяву із засудженням дій Ізраїля оприлюднили Німеччина, Франція, Іспанія та Великобританія. Проти виступили і в ЄС, нагадавши, що більшість демонтованих Ізраїлем будинків розташовувалися у секторі А і В західного Берега, в яких, за домовленістю в Осло від 1993 року, всі питання громадянського характеру має вирішувати влада Палестини.

      Знесення помешкань палестинців 

      У понеділок, 22 липня, ізраїльські військові силоміць виселили щонайменше 17 палестинських родин з їхніх будинків, які розташовані поблизу так званої Стіни безпеки, що роз'єднує палестинців та ізраїльтян. До початку знесення помешкань палестинців цей район поблизу Східного Єрусалима оточили десятки ізраїльських силовиків. У район проведення операції було направлено спецтехніку.

      Представники Палестинських територій розкритикували рішення ізраїльської влади знести ці будівлі як "несправедливе". Палестинці вказують зокрема на те, що це рішення може дати Ізраїлю "привід знищити тисячі інших будівель, розташованих занадто близько (на думку Ізраїля) до Стіни".

      Так звану Стіну безпеки Ізраїль почав споруджувати у 2002 році, як відповідь на низку терактів та нападів з боку палестинських екстремістів.

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      Теги: Новини політики Канада Новини Ізраїля Палестина
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