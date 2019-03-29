Кандидат у президенти Дерев’янко підтримав автопробіг за доступні авто в Києві: фото, відео

Кандидат у президенти від партії "Воля", народний депутат Юрій Дерев’янко взяв участь в автопробігу за 10% розмитнення від вартості автомобіля, який відбувся в центрі Києва в п’ятницю.

Учасники акції проїхали центральними вулицями столиці, повз Кабінет міністрів, Верховну Раду та Центральну виборчу комісію. Вони запалили фаєри та тримали прапори політичної партії "Воля" та з вимогою 10% розмитнення. Активісти скандували: "Хто турбується про народ? Де-ре-в’ян-ко! Хто виступає за доступні автомобілі? Де-ре-в’ян-ко!"

Виступаючи перед учасниками акції, Юрій Дерев’янко зазначив, що автомобілі мають бути не предметом розкоші, а засобом пересування та економічної активності.

"Позиція політичної партії "Воля" та автомобілістів – доступні автомобілі без здирництва. Розмитнення за 10% – це наша воля", – заявив кандидат у президенти.



Народний депутат нагадав, що співавторами його законопроектів №9518 і 9519, які зареєстровано у Верховній Раді, стали понад 80 керівників і координаторів громадських організацій, спілок автомобілістів по всій Україні.

"Дуже проста вимога – 0% ПДВ, 0% акциз, 10% – мито на автомобіль і платіж у пенсійний фонд під час реєстрації автомобіля", – пояснив Дерев’янко.

За його підрахунками, це дозволить наповнити бюджет на 23 мільярда гривень за рік, з яких 14 мільярдів 200 мільйонів надійдуть за розмитнення, а 8 мільярдів 800 мільйонів гривень – ПДВ і акциз від палива тільки з одного мільйону автомобілів, які негайно буде розмитнено в перший рік.

"Це означає можливість українцям мати доступне авто, всім громадянам, які важко працюють за кордоном, – також купити собі автомобілі та робити бізнес в Україні, відновлювати бізнес в Україні, повертатись в Україну зокрема", – впевнений політик.

Дерев’янко також звернувся до Київської міської ради та Київської обласної ради з проханням підтримати ці законопроекти своїми зверненнями до президента, уряду та парламенту, як це зробили Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька облради та багато інших обласних і районних рад по всій Україні.

"Ми хочемо, щоб українці мали можливість використовувати автомобілі, а не продавати їх, чи розбирати на запчастини чи вивозити геть за кордон", – сказав Юрій Дерев’янко.

Він нагадав, що відповідно до чинного законодавства, з 22 травня, всі автомобілі, які не було розмитнено, мають бути вивезеними за кордон або розібраними на запчастини чи утилізованими. "А це означає, що 900 тисяч автомобілів припинять їздити у найближчий рік", – заявив Дерев’янко.

Він також звернувся до киян і всіх українців не втратити свій шанс на виборах, проголосувати не за "прохідних" кандидатів, а за власні ідеї, цінності та переконання.

Нагадаємо, 31 січня Юрій Дерев’янко зареєстрував в парламенті законопроекти №9518 та №9519 щодо спрощення оподаткування транспортних засобів і встановлення ставки оподаткування 10% від вартості автомобіля.

Раніше автопробіги за доступні авто за участі Юрія Дерев’янка відбулись в Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Одесі, Чернігові, Львові, Харкові, Рубіжному, Дніпрі та Миколаєві.