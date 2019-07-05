Кандидати від партії "Слуга народу": люди часів Януковича та друзі Медведчука

Кандидатка в народні депутати Олена Мошенець, яка значиться у виборчому списку пропрезидентської партії "Слуга народу" під номером 56, продовжувала працювати заступницею головного редактора в газеті колишнього голови Нацбанку часів президентства Віктора Януковича – Сергія Арбузова під час та після Революції гідності, а також після втечі самого Арбузова в Росію.

Про Олену Мошенець

У 2013-2014 роках Олена Мошенець працювала заступницею головного редактора і керівницею спецпроектів газети "Капітал", яка (за даними низки видань, серед яких "Детектор медіа", "Економічна правда" та "The Insider") входить до неформального медіахолдингу колишнього першого віцепрем'єра та голови Нацбанку Сергія Арбузова. Вона продовжила співкерувати виданням і після втечі самого власника в Росію.

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У коментарі "Схемам" Олена Мошенець підтвердила, що працювала у "Капіталі" Арбузова у зазначений період. Але додала, що її робота у виданні не стосувалася політичних тем.

До сфери моїх компетенцій входили спеціальні додатки до газети, що стосувались лише бізнес-тематики (агро, технології, медицина, управління тощо),

– пояснила Олена Мошенець.

У біографії кандидатки на офіційному сайті партії "Слуга народу" не згадано про її роботу в "Капіталі", проте вказані місця роботи в інших медіа.



Біографія кандидатки Олени Мошенець на офіційному сайті

У 2014 році газета "Капітал" випустила цілий спецпроект "До 100 днів постмайнанної влади" – із серією інтерв’ю з високопосадовцями-соратниками Януковича, які після Революції гідності втекли в Росію. Серед них – інтерв’ю з міністром зборів та доходів часів Януковича Олександром Клименком та із самим Сергієм Арбузовим. Також в активі газети є компліментарні матеріали щодо інших членів уряду Миколи Азарова та ексміністерки соціальної політики Наталії Королевської. За словами Олени Мошенець, вона також не робила цих інтерв’ю.



Інтерв'ю із Сергієм Арбузовим

Сергія Арбузова називають представником так званої "сім’ї Януковича". За часів його президентства Арбузов обіймав посади голови Національного банку України та першого віцепрем’єр-міністра. А також виконував обов’язки прем’єр-міністра України з кінця січня по кінець лютого 2014 року. ГПУ оголосила Арбузова в розшук у травні 2014 року за фінансові злочини – він перебуває в розшуку дотепер.

У січні 2019 року Генпрокуратура заявила, що завершила досудове розслідування справи Сергія Арбузова. Йому інкримінують зловживання службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати активів Нацбанку на суму 220 мільйонів гривень. Сам Арбузов назвав ці звинувачення ГПУ "абсурдними і юридично нікчемними".

Про Андрія Холодова

Родина Андрія Холодова, який балотується у Верховну Раду по списку партії "Слуга народу" під номером 22, має у власності маєток в елітному районі Відня. ​Маєток придбаний у 2013 році за шість мільйонів євро – за нинішнім курсом це 175 мільйонів гривень. Це вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова – Катерину Шаховську.



Маєток Холодова

​Будинок розташований у Відні на вулиці Лайнцер штрасе у районі Гітцінг. Це найбільш елітний спальний район австрійської столиці з дорогими приватними будинками. Наприклад, у п’яти хвилинах ходьби від маєтку Холодових розташовується будинок, де останні п'ять років мешкає український олігарх Дмитро Фірташ.



Документи куплі-продажу на дружину Холодова

​Також у Відні знаходиться салон весільних та вечірніх суконь, який належить дружині Холодова. Він розташований на вулиці Вальфішгассе у центрі міста.

​Сам Андрій Холодов – людина непублічна. Джерела журналістів серед учасників ринку називають його "тіньовим бізнесменом", який заробляє на роздрібній торгівлі цигарками у столичних кіосках. Зокрема, активісти руху "Чесно" прослідкували і формальний зв’язок Андрія Холодова з підприємствами, види діяльності яких пов’язані з утриманням МАФів. Це зв’язок через дружину та брата Андрія Холодова.

Офіційно Андрій Холодов є бенефіціаром заводу "Ефкон-вікна" в столиці. Цей завод виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з цього металу.

Катерина Шаховська є дизайнеркою одягу та кумою дружини співзасновника партії "Опозиційна платформа – За життя", кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко.



Фото Оксани Марченко та Катерини Шаховської з Instagram

Про це свідчить фото з Instagram-акаунту телеведучої, у підписі до якого вона називає дружину Холодова "матір’ю свого хрещеника". ​Також у Марченко є спільні світлини з дітьми Холодова і Шаховської, яких вона називає хрещениками.



Оксана Марченко з дітьми Холодова і Шаховської

На світлинах з цими дітьми можна побачити і Віктора Медведчука та Андрія Холодова.



Фото з Instagram Марченко

Про родинні зв’язки Холодова з дружиною Віктора Медведчука очільнику партії "Слуга народу" Дмитрові Разумкову відомо. "Наскільки я знаю, він кум не Медведчука, а Марченко. Наскільки мені відомо, він з ним, здається, не знайомий. Можливо, я щось плутаю", – зазначив Разумков у коментарі журналістам "Схем".