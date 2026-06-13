Балотується в мери Кракова: польська модель показово викинула український прапор

Маріанна Шрайбер, яка балотується на посаду мера польського міста Кракова, розпочала свою передвиборчу кампанію з провокаційного відеоролика. На ньому вона знімає прапор України й кидає його на землю, а також викидає прапор Євросоюзу в смітник.

Відео, опубліковане в соцмережах, зокрема в Instagram, викликало шквал критики на її адресу. До того ж, зроблене воно за допомогою ШІ.

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Що відомо про скандальний ролик?

У своїй кампанії Шрайбер обіцяє повернути місту те, що називає "польською нормальністю". Серед її ініціатив – залишити на муніципальних будівлях лише польські прапори, повернути християнську символіку до шкіл та відстоювати традиційні цінності.

Основний акцент її передвиборчої програми зроблено не на міських проблемах, а на питаннях національної ідентичності, християнських традицій і консервативних суспільних поглядів.

"Польськість – це нормальність. Якщо хочете її відновити, підтримайте мене на виборах", – заявила кандидатка.

Напевно, саме це вона зухвало намагалася проілюструвати створеним за допомогою технологій штучного інтелекту відеороликом, у якому демонстративно знімає український прапор з будівлі органів влади та кидає його на землю, а прапор Європейського Союзу викидає до смітника. "Кінець покірності Брюсселю та чужій пропаганді. Краків буде польським", – промовила вона.

Шрайбер викидає прапор України: дивіться відео з її сторінки

Маріанна Шрайбер є однією з найвідоміших польських блогерок і медійних особистостей. Широку популярність вона здобула після одруження у 2015 році з політиком партії "Право і справедливість" Лукашем Шрайбером.

Згодом побудувала власну кар'єру як інфлюенсерка, телеведуча, спортсменка ММА та громадська активістка.

Як відреагували в мережі?

Під дописом, який зібрав майже 2,4 тисячі коментарів, чимало користувачів критично висловлювалися щодо кандидатки та її ідей, а також сподівалися, що мешканці Кракова не підтримають її на виборах.

Зі свого боку Маріанна Шрайбер відреагувала на критику та увагу медіа до її скандального ролика, заявивши, що стала "кандидаткою в мери Кракова, за якою стежить увесь світ". Вона опублікувала публікації про своє відео й підкреслила його великий резонанс у медіа та соцмережах.

Однак у коментарях це викликало нову хвилю критики: користувачі зауважували, що увага пов’язана зі скандалом, а не підтримкою, та закликали не дискредитувати місто і країну.

Напруга у відносинах України й Польщі: останні новини про скандал щодо УПА

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач днями заявив, що подальший розвиток відносин залежить від кроків української сторони. Він висловив невдоволення рішенням щодо присвоєння назви Героїв УПА українському військовому підрозділу, назвавши його неприйнятним для Польщі та таким, що викликає суспільне роздратування.

"Рішення української сторони про надання військовим підрозділам звання "Героїв УПА", а по суті – бандитів під прапором УПА, є в Польщі неприйнятним", – зухвало заявив він.

За словами Пшидача, Варшава очікує, що Київ може переглянути це рішення, і в іншому разі не виключає подальших політичних кроків.