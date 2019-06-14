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      Кандидатка від "Європейської Солідарності" вилаялась на поліцейських: що сказали у партії

      1276 Читать новость на русском
      Наталія Баласинович
      Наталія Баласинович / Screenshot з відео

      У мережі з'явилось відео, на якому, за версією авторів, записана голова Васильківської райради та кандидатка у нардепи від "Європейської Солідарності" Наталія Баласинович. Вона лається та у грубій формі ображає людей за кадром.

      Як зазначила десятий номер у списку партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка Івана Климпуш-Цинцадзе у прямому ефірі програми "Політанатомія", така поведінка неприпустима.

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      Вона зауважила, що ані народні депутати, ані будь-яка інша людина не має так себе поводити. 

      У нас (у партії "Європейська Солідарність", – 24 канал), якщо я не помиляюся, 8 липня відбудеться третя частина з'їзду, яка дозволяє ухвалити рішення щодо неприпустимості... Я наполягатиму на тому, що партія не може мати таких людей серед кандидатів,
      – сказала Івана Климпуш-Цинцадзе.

      Івана додала, що як у будь-якої іншої партії, у "Європейської Солідарності" є можливість відкликати кандидатуру члена партії. Вона наголосила, що партія реагуватиме на ситуацію, проаналізує всю наявну інформацію.

      Про яке відео йдеться

      Вчора у YouTube з'явилося відео, на якому голова Васильківської райради та кандидатка у нардепи від партії Петра Порошенка Наталія Баласинович погрожує, принижує, та нецензурно лаїться на поліцейських. Однак це не перший випадок такої поведінки Баласинович, записи інших інцидентів були оприлюднені, як мінімум, ще у 2018 році. 

      Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

      Балсинович говорить із поліцейською: скандальне відео

       

      blog_ava
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Європейська солідарність Скандал
      Джерело: 24 канал
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