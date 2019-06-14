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      "Іди на х*й, ти хто така?": кандидатка зі списку Порошенка обурила своєю поведінкою – відео 18+

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      Наталія Баласинович
      Наталія Баласинович / Screenshot з відео

      Голова Васильківської райради Наталія Баласинович розбурхала мережу своєю хамською поведінкою – то з матами кидається на поліцейську, то з кулаками на консьєржку.

      Поширене у YouTube відео не є новим. Записи інцидентів були оприлюднені, як мінімум, ще у 2018 році. Проте нині на них знову звернули увагу із підвищеним інтересом через те, що Баласинович збирається стати народною депутаткою. Політикиня є 30 номером у списку кандидатів у народні депутати від партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність"

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      Відео є змонтованим і складається з кількох епізодів за участю Баласинович. На записах жінка погрожує, принижує, плюється, штовхається. На кадрах не видно, що через це вона почуває себе пригніченою. Радше натякає іншим на своє, на її думку, привілейоване становище – наче девіантна поведінка саме їй дозволена. 

      Наприклад, так виглядав монолог Баласинович, звернений до співробітниці поліції: "Іди на х*й, ти хто така? Ти будеш тут розповідати? Ти, бл**ь, уродко, схудни спочатку на кілограмів 30, а потім будеш розказувати. Так, я модель, звичайно. Тобі може зняти куртку, дебілка ти, бл*ть, не така жирна і страшна, як ти. Я тебе, бл*дь, знищу марамойку, поняла, бл*дь?"

      Обережно! На відео присутня ненормативна лексика! 

      Балсинович говорить із поліцейською: скандальне відео

      У "Європейській солідарності" на скандал довкола Балсинович наразі не відреагували. 

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини політики Новини України Європейська солідарність Скандал
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