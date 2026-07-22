На канікулах не всі, – нардеп Костенко пояснив, чи впливає Рада на зміну головкома

До зміни головнокомандувача ЗСУ у Верховній Раді з'явилася ініціатива звернення до президента, яку запропонував Ярослав Железняк. Щодо документа планували зібрати 226 підписів, однак надвечір першого дня його підтримали лише 15 народних депутатів.

Народний депутат і голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко в ефірі 24 Каналу відповів на закиди про "канікули" парламентарів. Він також пояснив, чи могла Верховна Рада вплинути на рішення щодо головнокомандувача.

На канікулах не всі депутати

Твердження, що під час перерви в засіданнях уся Верховна Рада пішла відпочивати, не відповідає дійсності. Частина парламентарів продовжує працювати в комітетах, інші займаються справами у своїх округах.

Я, наприклад, у відпустці не був із 2022 року і зараз перебуваю в комітеті, працюю з документами,

– розповів Костенко.

У Комітеті з питань національної безпеки в цей час опрацьовували документи, пов'язані з роботою Міністерства оборони, ракетами для протиповітряної оборони та іншими напрямами захисту країни.

Ми над усім цим працюємо і намагаємося зробити все, щоб захистити нашу країну,

– наголосив народний депутат.

Водночас окремі депутати могли поїхати у відпустку, однак це не стосується всього парламенту.

Говорити, що всі пішли на канікули, – це відверта неправда. Я думаю, що більшість усе-таки працює,

– наголосив народний депутат.

Парламентська робота під час перерви в пленарних засіданнях триває в комітетах, округах і під час підготовки профільних рішень.

Рада не змінює головнокомандувача

Порядок призначення та звільнення головнокомандувача ЗСУ чітко визначений українським законодавством. Його призначає президент за поданням міністра оборони, а рішення про звільнення також ухвалює глава держави.

Це точно не народні депутати України, вони не мають до цього жодного відношення. У законі про національну безпеку чітко прописано, що головнокомандувача призначає президент за поданням міністра оборони, а звільняє президент,

– пояснив Костенко.

Депутатські постанови та звернення не впливають на кадрове рішення і лише демонструють особисту позицію парламентарів на підтримку або проти конкретної людини.

Тут не питання, підтримуєш ти це чи не підтримуєш. Потрібно дивитися закон і діяти відповідно до закону,

– наголосив народний депутат.

Кількість підписів під таким зверненням не створює юридичних підстав для призначення чи звільнення головнокомандувача ЗСУ.

Костенко відповів на закиди про канікули у ВР: дивіться відео