У Нагірному Карабаху під обстріл потрапили троє російських журналістів. Один з них Юрій Кот – російський пропагандист, який народився в Україні й до 2014 року просував тут пропагандистські ідеї Кремля.

Обстріл у Нагірному Карабаху

Раніше про це писало видання Интерфакс з посиланням на МЗС Вірменії. Мовиться про обстріл християнського собору, що в Шуші. У ньому постраждали троє російських журналістів.

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Найбільш відомим з них як для росіян, так і для українців є саме Юрій Кот, який ще називає себе Юрієм Котьонком. До слова, він з цієї трійці найбільше й постраждав.

Він отримав поранення в районі живота й грудної клітки, а також у руки й ноги. Крім того, Юрій Кот втратив близько 3,5 літра крові. Вірменські лікарі оцінюють його стан як важкий.

Інші поранені журналісти – теж ще ті пропагандисти. Вони знімали пропагандистські сюжети про низку війн, розв'язаних Росією – на Донбасі, у Придністров'ї, Чечні, у Грузії тощо.

Згодом у Росії повідомили, що двох з трьох поранених перевезуть у Росію. Кот залишається в лікарні Єревану у вкрай важкому стані, повідомляє Интерфакс.

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Хто такий Юрій Кот