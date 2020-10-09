У Карабаху серйозне поранення отримав Юрій Кот – український колабораціоніст
У Нагірному Карабаху під обстріл потрапили троє російських журналістів. Один з них Юрій Кот – російський пропагандист, який народився в Україні й до 2014 року просував тут пропагандистські ідеї Кремля.
Обстріл у Нагірному Карабаху
Раніше про це писало видання Интерфакс з посиланням на МЗС Вірменії. Мовиться про обстріл християнського собору, що в Шуші. У ньому постраждали троє російських журналістів.
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Найбільш відомим з них як для росіян, так і для українців є саме Юрій Кот, який ще називає себе Юрієм Котьонком. До слова, він з цієї трійці найбільше й постраждав.
Він отримав поранення в районі живота й грудної клітки, а також у руки й ноги. Крім того, Юрій Кот втратив близько 3,5 літра крові. Вірменські лікарі оцінюють його стан як важкий.
Інші поранені журналісти – теж ще ті пропагандисти. Вони знімали пропагандистські сюжети про низку війн, розв'язаних Росією – на Донбасі, у Придністров'ї, Чечні, у Грузії тощо.
Згодом у Росії повідомили, що двох з трьох поранених перевезуть у Росію. Кот залишається в лікарні Єревану у вкрай важкому стані, повідомляє Интерфакс.
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Хто такий Юрій Кот
- Він народився в Житомирі й майже все своє життя жив в Україні. Тут він працював на "Новому каналі", "Суспільному", яке тоді було "УТ-1", та "Інтері".
- Втім відомим, а також потрібним російській пропаганді він став завдяки своїй участі в "Антимайдані". Юрій Кот став його ведучим, а після Революції Гідності втік у Росію.
- Він активно підтримує просійських бойовиків на Донбасі, а також є координатором кремлівського пропагандистського проєкту "Безсмертний полк" в Україні.