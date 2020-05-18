Карантин так карантин: у Дніпрі помітили стадо кіз в масках – фото

В Україні продовжує діяти суворий масковий режим. Він введений в рамках загальнонаціонального карантину через пандемію коронавірусу COVID-19 у світі. Раніше вчені довели, що інфекцію можуть підхопити і домашні улюбленці.

Щоправда, наразі немає жодних доказів того, що COVID-19 може передаватися від людини до тварини. Втім, днями жителі Дніпра стали свідками кумедної картини: на лугу одного з віддалених районів міста під назвою Ігрень вони помітили стадо кіз. Усі тваринки були в масках. Про це пише "Наше місто".

Раніше в Китаї: Хазяї натягнули на кота маску, щоб захистити від коронавірусу: тваринка стала мемом

Чи кіз таким чином рятували від ймовірного зараження коронавірусом – точно невідомо.



Кози в масках у Дніпрі / Фото "Наше місто"

Однак, зазначимо, що маски на тварин могли надягти й для того, аби вони не брали в рот усіляку гидоту. Тобто можливо, що так господарі намагаються захистити своїх кіз від проблеми зі шлунком.

Це цікаво! Хоч про способи інфікування тварин коронавірусом досі відомо небагато, однак вчені вже замислились над тим, як менші друзі можуть допомогти людям у боротьбі з інфекцією. Так, британські вчені хочуть навчити собак сприймати коронавірус на нюх.



Для свого експерименту вони вже відібрали песиків, а навчати винюхувати коронавірус їх будуть за методом схожим до того, як тренують цуценят визначати рак, діабет, малярію або хворобу Паркінсона.