Уряд знову послабив карантин: що запрацює з 22 травня
22 травня в Україні стартує другий етап послаблення карантину. Отже, знову почнуть працювати транспорт і готелі. Також відновляться спортивні змагання та церковні служби. Але водночас діятимуть певні обмежувальні заходи. Зауважимо, що карантин в Україні запровадили у межах боротьби з коронавірусом.
Нові послаблення карантину в Україні: що відомо
Рішення щодо послаблення карантину уряд ухвалив на засіданні 20 травня. Про це повідомляє 24 канал. Кабмін також вирішив продовжити адаптивний карантин до 22 червня.
Важливо Карантин в Україні офіційно продовжили до 22 червня
Що відновить роботу в Україні у межах 2 етапу послаблення карантину
З 22 травня
- Міський і внутрішньообласний транспорт.
- Готелі (окрім хостелів). Водночас, там не дозволяють відкривати ресторани та басейни, якщо заклади надають такі послуги.
- Міжнародні перевезення залізницею та автобусами (через відкриті пункти пропуску).
Щоправда, відновиться робота транспорту лише у тих регіонах, які відповідають таким критеріям:
- за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується у середньому менше за 12 нових випадків COVID-19;
- середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить понад 12;
- завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менш як 50%.
Також можна буде знову проводити
- спортивні змагання (з обмеженням до 50 осіб і без глядачів),
- церковні служби (не більше ніж 1 особа на 10 квадратних метрів).
З 25 травня
Крім того, згідно з рішенням уряду, знову запрацюють
- дитячі садочки
- метрополітен.
Але це відбудеться, якщо дозволятиме епідемічна ситуація. Остаточне рішення ухвалюватиме влада на місцях.
З 1 червня
В Україні знову відкриють свої двері:
- спортзали
- фітнес-центри.
Щоправда, число відвідувачів у закладі не має перевищувати 10 осіб.
Детальніше З 1 червня в Україні запрацюють спортзали – рекомендації МОЗ
Відкриття кордонів
Також уряд дозволив відновити роботу 66 пунктів пропуску.
Розміщуються вони:
- на кордоні з Євросоюзом (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія),
- Молдовою.
Натомість перетнути кордон з Росією та Білоруссю поки буде неможливим: причина – складна ситуація з коронавірусом у цих країнах.
Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка Кабміну
Що уряд поки не відновлюватиме
На засіданні Шмигаль заявив, що уряд поки не відкриватиме міжобласні перевезення. Найімовірніше, це відбудеться на початку червня, якщо буде сприятлива епідемічна ситуація. Наразі ж вона є несприятливою.
Щодо відновлення роботи аеропортів і відновлення польотів, то до цього питання уряд провернеться після 15 червня. Саме з цієї дати авіаперевізники почнуть здійснювати польоти.
Наразі ж аеропорти країн-партнерів України є закритими, і українська влада веде діалог з перевізниками. Натомість нерегулярні авіаперевезення працюють.
Обов’язкові вимоги безпеки залишаються незмінними:
- масковий режим;
- температурний скринінг працівників;
- постійна дезінфекція транспорту.
Радимо ознайомитися Як працюватимуть дитсадки, готелі і транспорт після 22 травня: рекомендації МОЗ
Попередній етап послаблення карантину
Початок процесу виходу з карантину назвали Днем "К", він в Україні настав 11 травня. Здебільшого у межах першого етапу зняли значну частину обмежень для представників малого та середнього бізнесу.
Що дозволили та відкрили в Україні з 11 травня
- парки та сквери;
- салони краси та перукарні;
- літні майданчики кафе і ресторанів;
- роботу нотаріусів і юристів;
- заклади побутового обслуговування громадян;
- музеї й бібліотеки;
- тренування для професійних команд на закритих базах;
- стоматологічні кабінети;
- сервіси обслуговування побутової техніки;
- відновлення діяльності суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів.
Щоправда, все вищезазначене запрацювало відповідно до вимог МОЗ – передусім мовиться про масковий режим, дотримання соціальної дистанції та часте проведення дезінфекції приміщень.
Зверніть увагу! В Україні діє адаптивний карантин. У тих регіонах, де епідемічна ситуація є гіршою, ніж загалом в Україні, можуть посилювати обмежувальні заходи.
Коротко про вихід України з карантину
- В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його продовжили до 22 травня. За прогнозами МОЗ, обмеження триватимуть щонайменше до 22 червня.
- Загалом уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово.
- З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.
- Станом на 20 травня в Україні підтвердили 19 230 випадків COVID-19. 5 955 людей одужали. Щоправда, є і погані новини – 564 інфікованих померли.