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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Уряд знову послабив карантин: що запрацює з 22 травня

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Карантин з 22 травня 2020: що запрацює та дозволять
Послаблення карантину: що запрацює в Україні з 22 травня / 24 канал

22 травня в Україні стартує другий етап послаблення карантину. Отже, знову почнуть працювати транспорт і готелі. Також відновляться спортивні змагання та церковні служби. Але водночас діятимуть певні обмежувальні заходи. Зауважимо, що карантин в Україні запровадили у межах боротьби з коронавірусом.

Нові послаблення карантину в Україні: що відомо 

Рішення щодо послаблення карантину уряд ухвалив на засіданні 20 травня. Про це повідомляє 24 канал. Кабмін також вирішив продовжити адаптивний карантин до 22 червня.

Важливо Карантин в Україні офіційно продовжили до 22 червня

Що відновить роботу в Україні у межах 2 етапу послаблення карантину 

З 22 травня 

  • Міський і внутрішньообласний транспорт.
  • Готелі (окрім хостелів). Водночас, там не дозволяють відкривати ресторани та басейни, якщо заклади надають такі послуги.
     
  • Міжнародні перевезення залізницею та автобусами (через відкриті пункти пропуску).

Щоправда, відновиться робота транспорту лише у тих регіонах, які відповідають таким критеріям:

  • за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується у середньому менше за 12 нових випадків COVID-19;
  • середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить понад 12;
  • завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менш як 50%.

Також можна буде знову проводити

  • спортивні змагання (з обмеженням до 50 осіб і без глядачів),
  • церковні служби (не більше ніж 1 особа на 10 квадратних метрів).

З 25 травня

Крім того, згідно з рішенням уряду, знову запрацюють

  • дитячі садочки
  • метрополітен.

Але це відбудеться, якщо дозволятиме епідемічна ситуація. Остаточне рішення ухвалюватиме влада на місцях.

З 1 червня 

В Україні знову відкриють свої двері:

  • спортзали
  • фітнес-центри.

Щоправда, число відвідувачів у закладі не має перевищувати 10 осіб. 

Детальніше З 1 червня в Україні запрацюють спортзали – рекомендації МОЗ

Відкриття кордонів 

Також уряд дозволив відновити роботу 66 пунктів пропуску.

Розміщуються вони: 

  • на кордоні з Євросоюзом (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія),
  • Молдовою.

Натомість перетнути кордон з Росією та Білоруссю поки буде неможливим: причина – складна ситуація з коронавірусом у цих країнах.

Україна, послаблення, карантин, Кабмін, транспорт, уряд
Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка Кабміну 

Що уряд поки не відновлюватиме 

На засіданні Шмигаль заявив, що уряд поки не відкриватиме міжобласні перевезення. Найімовірніше, це відбудеться на початку червня, якщо буде сприятлива епідемічна ситуація. Наразі ж вона є несприятливою.

Щодо відновлення роботи аеропортів і відновлення польотів, то до цього питання уряд провернеться після 15 червня. Саме з цієї дати авіаперевізники почнуть здійснювати польоти.

Наразі ж аеропорти країн-партнерів України є закритими, і українська влада веде діалог з перевізниками. Натомість нерегулярні авіаперевезення працюють

Обов’язкові вимоги безпеки залишаються незмінними:

  • масковий режим;
  • температурний скринінг працівників;
  • постійна дезінфекція транспорту.

Радимо ознайомитися Як працюватимуть дитсадки, готелі і транспорт після 22 травня: рекомендації МОЗ

Попередній етап послаблення карантину 

Початок процесу виходу з карантину назвали Днем "К", він в Україні настав 11 травня. Здебільшого у межах першого етапу зняли значну частину обмежень для представників малого та середнього бізнесу.

Що дозволили та відкрили в Україні з 11 травня 

  • парки та сквери;
  • салони краси та перукарні;
  • літні майданчики кафе і ресторанів;
  • роботу нотаріусів і юристів;
  • заклади побутового обслуговування громадян;
  • музеї й бібліотеки;
  • тренування для професійних команд на закритих базах;
  • стоматологічні кабінети;
  • сервіси обслуговування побутової техніки;
  • відновлення діяльності суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів.

Щоправда, все вищезазначене запрацювало відповідно до вимог МОЗ – передусім мовиться про масковий режим, дотримання соціальної дистанції та часте проведення дезінфекції приміщень. 

Зверніть увагу! В Україні діє адаптивний карантин. У тих регіонах, де епідемічна ситуація є гіршою, ніж загалом в Україні, можуть посилювати обмежувальні заходи.

Коротко про вихід України з карантину

  • В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його продовжили до 22 травня. За прогнозами МОЗ, обмеження триватимуть щонайменше до 22 червня. 
  • Загалом уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово. 
  • З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки. 
  • Станом на 20 травня в Україні підтвердили 19 230 випадків COVID-19. 5 955 людей одужали. Щоправда, є і погані новини – 564 інфікованих померли.

етапи виходу з карантину
5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Коронавірус в Україні Новини політики Новини України Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Денис Шмигаль
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