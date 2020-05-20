Уряд знову послабив карантин: що запрацює з 22 травня

22 травня в Україні стартує другий етап послаблення карантину. Отже, знову почнуть працювати транспорт і готелі. Також відновляться спортивні змагання та церковні служби. Але водночас діятимуть певні обмежувальні заходи. Зауважимо, що карантин в Україні запровадили у межах боротьби з коронавірусом.

Нові послаблення карантину в Україні: що відомо

Рішення щодо послаблення карантину уряд ухвалив на засіданні 20 травня. Про це повідомляє 24 канал. Кабмін також вирішив продовжити адаптивний карантин до 22 червня.

Важливо Карантин в Україні офіційно продовжили до 22 червня

Що відновить роботу в Україні у межах 2 етапу послаблення карантину

З 22 травня

Міський і внутрішньообласний транспорт.

Готелі (окрім хостелів). Водночас, там не дозволяють відкривати ресторани та басейни, якщо заклади надають такі послуги.



Міжнародні перевезення залізницею та автобусами (через відкриті пункти пропуску).

Щоправда, відновиться робота транспорту лише у тих регіонах, які відповідають таким критеріям:

за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується у середньому менше за 12 нових випадків COVID-19;

середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить понад 12;

завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менш як 50%.

Також можна буде знову проводити

спортивні змагання (з обмеженням до 50 осіб і без глядачів),

церковні служби (не більше ніж 1 особа на 10 квадратних метрів).

З 25 травня

Крім того, згідно з рішенням уряду, знову запрацюють

дитячі садочки

метрополітен.

Але це відбудеться, якщо дозволятиме епідемічна ситуація. Остаточне рішення ухвалюватиме влада на місцях.

З 1 червня

В Україні знову відкриють свої двері:

спортзали

фітнес-центри.

Щоправда, число відвідувачів у закладі не має перевищувати 10 осіб.

​Детальніше З 1 червня в Україні запрацюють спортзали – рекомендації МОЗ

Відкриття кордонів

Також уряд дозволив відновити роботу 66 пунктів пропуску.

Розміщуються вони:

на кордоні з Євросоюзом (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія),

Молдовою.

Натомість перетнути кордон з Росією та Білоруссю поки буде неможливим: причина – складна ситуація з коронавірусом у цих країнах.



Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка Кабміну

Що уряд поки не відновлюватиме

На засіданні Шмигаль заявив, що уряд поки не відкриватиме міжобласні перевезення. Найімовірніше, це відбудеться на початку червня, якщо буде сприятлива епідемічна ситуація. Наразі ж вона є несприятливою.

Щодо відновлення роботи аеропортів і відновлення польотів, то до цього питання уряд провернеться після 15 червня. Саме з цієї дати авіаперевізники почнуть здійснювати польоти.

Наразі ж аеропорти країн-партнерів України є закритими, і українська влада веде діалог з перевізниками. Натомість нерегулярні авіаперевезення працюють.

Обов’язкові вимоги безпеки залишаються незмінними:

масковий режим;

температурний скринінг працівників;

постійна дезінфекція транспорту.

Радимо ознайомитися Як працюватимуть дитсадки, готелі і транспорт після 22 травня: рекомендації МОЗ

Попередній етап послаблення карантину

Початок процесу виходу з карантину назвали Днем "К", він в Україні настав 11 травня. Здебільшого у межах першого етапу зняли значну частину обмежень для представників малого та середнього бізнесу.

Що дозволили та відкрили в Україні з 11 травня

парки та сквери;

салони краси та перукарні;

літні майданчики кафе і ресторанів;

роботу нотаріусів і юристів;

заклади побутового обслуговування громадян;

музеї й бібліотеки;

тренування для професійних команд на закритих базах;

стоматологічні кабінети;

сервіси обслуговування побутової техніки;

відновлення діяльності суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів.

Щоправда, все вищезазначене запрацювало відповідно до вимог МОЗ – передусім мовиться про масковий режим, дотримання соціальної дистанції та часте проведення дезінфекції приміщень.

Зверніть увагу! В Україні діє адаптивний карантин. У тих регіонах, де епідемічна ситуація є гіршою, ніж загалом в Україні, можуть посилювати обмежувальні заходи.

Коротко про вихід України з карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його продовжили до 22 травня. За прогнозами МОЗ, обмеження триватимуть щонайменше до 22 черв ня.

ня. Загалом уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово. З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.

Станом на 20 травня в Україні підтвердили 19 230 випадків COVID-19. 5 955 людей одужали. Щоправда, є і погані новини – 564 інфікованих померли.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу