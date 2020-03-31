Карантин – час атаки на коронавірус: рекомендації від ВООЗ
Багато людей в Україні думають, що Китай зупинив вірус жорст(о)кими, масовими обмежувальними заходами. Насправді це – не більше ніж стерепотип.
Поділюся двома публікаціями, обидві пов'язані з ВООЗ.
Перша – нова заява Генерального директора ВООЗ доктора Тедроса Аданома Гебреісуса щодо боротьби з пандемією.
Має знати кожен! Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
У ній він дуже чітко розставив акценти і зі свого високого рівня озвучив те, що думаючі люди говорять (і часом кричать) уже давно. Ось кілька цитат (переклад мій):
Просити людей сидіти вдома та припинити їх пересування – це заходи щоб "купити час" та зменшити тиск на медичну систему. Але самі по собі ці заходи не знищують епідемію.
"Ми закликаємо країни, які впровадили так званий "карантин" ("lockdown"): використайте цей час щоб піти в атаку на вірус. Ви створили друге вікно можливостей. Але питання: як ви його використаєте?"
"Є шість ключових кроків, які ми наполегливо рекомендуємо.
- Збільшуйте кількість медичного персоналу та навчайте його.
- Впровадьте систему, яка виявлятиме кожен подозрілий випадок на рівні найменших громад.
- Значно збільшіть виробництво, обсяг проведення та доступність тестів.
- Визначте, облаштуйте та устаткуйте заклади, де ви будете лікувати та ізолювати пацієнтів.
- Зробіть чіткий план та процес каратину для контактних осіб.
- Зробіть так, щоб увесь уряд працював на подолання та контроль коронавірусу".
Коротко і ясно. Хто має вуха, нехай почує.
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Друга – великий звіт ВООЗ щодо аналізу подолання епідемії в Китаї, яким в одному з постів поділилася Уляна Супрун.
Якщо уважно почитати, цей звіт відкриває очі на багато чого.
Ось ключове з нього:
- В більшості випадків передача вірусу відбувалася тільки через два шляхи: поверхні предметів та крапельним шляхом від джерела інфекції до інфікованого.
- Переважна більшість заражень відбувалася у родинах.
- Китай розгорнув неймовірну систему виявлення випадків та їх контактів. У провінції Ухань понад 1800 команд епідемілогів (від 5 людей у кожній) виявляли десятки тисяч контактів кожного дня (!).
Усього 1% до 5% контактів мали підтверджений COVID-19. Але майже усі вони були виявлені. Наприклад, у місті Шеньжень було знайдено усі (!) 2842 контактних осіб, 72% з них пройшли медичне обстеження, з них 2,8% (88 людей) виявилися інфіковані.
- Були протестовані (звісно, тестами ПЛР) усі пацієнти інфекційних лікарень з ГРВІ. У провінції Гуандун було протестовано 320 000 пацієнтів інфекційних лікарень, у 0,14% з них виявили COVID-19.
- У різних регіонах використовували зовсім різні стратегії, залежно від конкретних цілей. У провінції Хубей (епіцентрі спалаху) зусилля зосередили на тому щоб уникнути "експорту" випадків, максимально зупинити передачу, сфокусуватися на лікуванні великої кількості госпіталізованих. У інших провінціях запобігали "імпорту", працювали на попередження передачі, виявлення та ізоляцію окремих випадків.
- У результаті поза провінцією Хубей практично не було випадків масової внутрішньої передачі. Майже усі випадки були кластеризовані, виявлені, ізольовані.
Думаю, дані цього звіту допоможуть відкрити очі на реальну стратегію Китаю і не думати про нього стереотипами.
Багато людей в Україні думають, що Китай зупинив вірус жорст(о)кими, масовими обмежувальними заходами. Насправді це – не більше ніж стерепотип. Так, жорсткі заходи були введені – але лише, щоб сповільнити розповсюдження. За цей час Китай впровадив ряд дуже продуманих, заснованих на доказах, "високоточних" заходів – які власне і дозволили досягти успіху.
При цьому країна вчилася і постійно змінювала тактику, щойно з'являлася нова доказова база.
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