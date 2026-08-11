Цьогоріч до Каразінського університету надійшло майже 20 тисяч заявок на вступ, – Кагановська

В Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна зросла кількість абітурієнтів. Якщо минулого року заявки на здобуття диплому бакалавра в ХНУ подали 14 тисяч осіб, то у 2026 році таких заявок прийнято майже 20 тисяч.

Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомила ректорка університету Тетяна Кагановська.

Найпопулярніші спеціальності – менеджмент, психологія, філологія, IT-спеціальності, медицина, стоматологія, право, міжнародні економічні відносини. Картинка однакова по всій Україні,

– зазначила вона.

Водночас, в Каразінському університеті приділяють увагу розвитку природничих спеціальностей. Наприклад, минулого року на хімію надійшло 30 заявок на вступ, цьогоріч кількість абітурієнтів зросла до 50.

Динаміка позитивна, і ми радіємо цьому. Адже такі спеціальності затребувані для обороноздатності та будуть важливими в повоєнній Україні для відбудови. Каразінський завжди славився своїми науковими школами: фізика, хімія, математика, біологія. У нас була дуже активна вступна кампанія на спеціальності біотехнології, біохімії,

– розповіла Кагановська.

З 1 вересня Харківський національний університет почне навчання у змішаному форматі. Для проведення практичних занять та лекцій було створено понад 3 тисяч квадратних метрів безпечних просторів, де бажаючі зможуть навчатися офлайн.

"Ми маємо таку зацікавленість від студентів, які живуть у Харкові та у ближчих містах. Вони готові приїздити до Харкова і навчатися у змішаному форматі. Їм будуть надані місця в гуртожитках, де також передбачені безпечні простори. Це дасть можливість на п’ятий рік повномасштабної війни під постійними обстрілами хоч на кілька години зосередитися лише на навчанні", – пояснила Кагановська.