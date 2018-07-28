Кардинал римо-католицької церкви в США подав у відставку через сексуальний скандал

Теодор Маккаррік, один з найвідоміших американських кардиналів римо-католицької церкви, подав у відставку у зв'язку із сексуальним скандалом.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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28 липня Папа Римський Франциск у своїй заяві зазначив, що прийняв відставку кардинала Теодора Маккарріка, колишнього архієпископа Вашингтона.

Причиною відставки стало минуломісячне повідомлення про те, що чиновники церкви у США підтвердили звинувачення щодо Маккарріка щодо сексуального насильства проти підлітка приблизно 50 років тому. Згодом були й інші звинувачення.

Зазначається, що Маккаррік "перший кардинал на пам’яті нині живих, хто втратив свій титул у католицькій церкві".